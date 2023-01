Alfa lanzó una repudiable amenaza contra Camila: "Si vos abrís la boca"

El participante hizo un comentario desubicado a su compañera y generó gran incomodidad en la casa.

Walter "Alfa" amenazó a Camila en Gran Hermano y generó un clima bastante tenso en la casa. El participante se desubicó con su compañera y recibió fuertes críticas en las redes sociales.

La situación se desarrolló durante las fiestas que suelen realizar en la casa los días viernes. Precisamente, en la conversación que entablaron el participante de 61 años con la de 21, Walter le advirtió a Camila sobre los rumores de romance que había entre ellos y las especulaciones que hacían sus demás compañeros.

Estas suposiciones indignaron a Camila y le dijo a "Alfa" que quería tomar medidas al respecto. Sin embargo, él la frenó en seco, la amenazó y generó un tenso clima. "Listo, si estaban hablando entre todos yo les voy a ir a hablar", anunció la joven muy enojada por lo que decían a sus espaldas. Pero Walter amenazó: "Mira, entonces, si vos hablás se acabó el trato. Yo no hablo más con vos. Si vos hablás ahora, la verdad te digo... No te estoy jodiendo".

Atónita por la situación, Camila replicó enojada por los rumores: "Me parece una falta de respeto que digan eso, yo tengo 20 años, me están rompiendo las pelotas". Walter le contestó que "le romperían las pelotas si él fuera un desubicado", pero Camila no se quedó contenta con la situación.

Por último, el participante de 60 años se quiso quedar con la última palabra y amenazó aún más fuerte. "Entonces, vos confía en mí y callate la boca, callate la boca, si abrís la boca..", lanzó "Alfa" y Pluto TV cortó la trasmisión de inmediato.

El repudiable planteo de Alfa a Camila en Gran Hermano por usar una minifalda

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022, soltó un repudiable comentario sobre la vestimenta de Camila Lattanzio y generó una fuerte indignación entre los televidentes.

Aún no queda claro cuál es el vínculo entre el hombre de 61 años y la joven de 22. Mientras Camila da a entender que no busca nada romántico, "Alfa" la trata como si estuviese interesado en crear un vínculo sexoafectivo con ella, a pesar de la diferencia de edad. En este contexto, Walter le hizo un reclamo inesperado a su compañera.

Todo comenzó cuando "Alfa" notó que Lattanzio tenía puesta una falda corta y le dijo, sin tapujos: “Tenés el culo entero al aire, directamente. A mí no me gustan esas polleras, la verdad que no. Es mucha más linda una mujer que insinúa, que una que muestra. No es tu talle”.

Camila reaccionó con un gesto de sorpresa y le dijo que era su talle y que además se la había prestado Julieta Poggio, pero "Alfa" insistió: "Sea lo que sea, yo te estoy dando un consejo. No te queda femenino estar con el culo al aire, ni acá, ni en la casa ni en ningún lado. En serio te lo digo". "Bueno, 'Alfa', a mí me gusta, basta, es que no baja más”, le contestó Camila.

“Yo soy femenina igual, me la voy a dejar, me gusta”, sostuvo la joven. Ante la insistencia de Walter, Lattanzio se mostró firme en su postura y le pidió que parara: “Basta, 'Alfa'”, cerró, bastante molesta con su planteo. Muchos usuarios de las redes sociales defendieron a Camila y apuntaron contra el hombre.