Alfa se cansó y dejó pagando a Santiago del Moro en Gran Hermano

Antes de que termine la gala de nominación de Gran Hermano, Walter "Alfa" Santiago se mostró molesto y se marchó de la transmisión del programa justo antes de que Santiago del Moro se despidiera de los participantes. Qué le pasó al hombre de 60 años.

En la última gala de nominación de Gran Hermano, que tuvo lugar el miércoles 11 de enero, Walter "Alfa" Santiago se mostró muy molesto y "dejó pagando" a Santiago del Moro justo antes de que culminara la transmisión en vivo de Telefe.

Todo sucedió justo antes de que el conductor del programa le comunicara a los participantes quiénes fueron los últimos dos de los cuatro nominados que quedaron en placa. "Ariel y Nacho, uno de los dos está nominado... ¿Quién cree que está nominado?", les preguntó a los concursantes.

"Creo que me toca estar de vuelta, pero ojalá que no", manifestó Nacho. Y Del Moro señaló: "Ariel, ¿vos levantaste la mano?". Sí, la levanté", indicó el hombre. Y el presentador de GH sostuvo: "Ariel, bajala porque no estás nominado. Nacho está nominado"

Inmediatamente después del anuncio final de Santiago del Moro, que todavía le seguía hablando a los jugadores de la casa para darle un cierre a la gala, Walter se levantó del sillón y abandonó la transmisión del programa. Si bien no se sabe con exactitud por qué se marchó, se especula con que su fastidio podría ser porque Ariel, a quien no soporta en la casa, no quedó nominado.

Walter "Alfa" Santiago abandonó la transmisión de Gran Hermano antes de que Santiago del Moro se despidiera de los participantes.

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano en la gala del miércoles 11 de enero

Thiago Medina.

Camila Lattanzio.

Agustín "Frodo" Guardis.

Nacho Castañares.

Denuncian que Alfa tiene el apoyo de un call center para zafar en las placas de Gran Hermano

El rumor surgió en Mañanísima (Ciudad Magazine) por parte de Mariano Caprarola, integrante del programa que causó revuelo en las redes sociales. Sin embargo, horas después de realizar el comentario, "El Mago Sin Dientes" se defendió en diálogo con Gossip: "Me acusan de que tengo un call center, de que yo voy a cobrar una comisión de la ganancia si llega a ganar Alfa, que me va a dar un 50 por ciento, y nada que ver".

En tanto, el hombre cuyo nombre verdadero es Pablo Cabaleiro resaltó por qué decide apoyar públicamente a Walter en Gran Hermano: "Yo lo hago porque es amigo y acordamos que yo desde afuera, viendo el juego, votara a quien tenga que votar, o armara grupos y es lo que hice, grupos de WhatsApp y de fans".

"Cada vez son más y cada semana me preguntan 'por quién vamos' y esta semana dije 'vamos por Alexis' precisamente porque Alfa desde adentro de la casa no ve la jugada que estaban haciendo Alexis y Maxi para sacarlo, por eso lo mejor que pudimos hacer es sacar a Alexis de la casa y no a Ariel, porque Ariel puede irse tranquilamente esta semana o la otra", explicó, de manera contundente.