Alejandro Fantino profundizó la crisis en América TV: ¿se va?

América TV se desangra y no para de perder figuras para 2022, a lo que ahora se sumó otra posible muy mala noticia por parte de Alejandro Fantino.

América TV parece caerse a pedazos de cara a 2022 por la sangría de figuras y las posibles novedades negativas no paran de llegar en el canal de televisión abierta argentina que lidera Liliana Parodi. Al menos, la más reciente corre por cuenta nada menos que de Alejandro Fantino, un histórico representante de la señal y quien actualmente también trabaja en ESPN en la pantalla chica nacional.

El terremoto fuerte no tiene fin dentro de una temporada para el olvido del mencionado medio de comunicación, ya que en el ranking general del rating quedó demasiado lejos de Telefe y de El Trece, por lo que pelea mano a mano por el tercer puesto con su archirrival El Nueve, aunque hubo jornadas en las que directamente quedó en el quinto lugar, apenas por encima de Net TV.

La bomba de Alejandro Fantino que alarma a América TV

El periodista Pablo Montagna comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter (@pablomontagna) que su colega santafesino de 50 años que actualmente conduce Intratables podría despedirse de la emisora para 2022: "Ojo que también hay fuertes versiones de que Fantino pueda dejar América TV, teniendo en cuenta que recibió una oferta de otro canal y más crecimiento en Star Plus Latinoamérica. Se lo comunicaría en las próximas horas a las autoridades".

Qué pasó con Fantino en Intratables

El histórico ciclo de debate político sufre a manos de El Nueve y los números del rating se desplomaron en las últimas semanas. De acuerdo a las mediciones que brinda IBOPE, Intratables (América TV) promedia los dos puntos, un número muy lejano a la expectativa que tenían Parodi y compañía cuando "Fanta" reemplazó a Fabián Doman al mando de una de sus apuestas fuertes de lunes a viernes en el prime time.

De hecho, su competencia directa de La Hora exacta (El Nueve) le disputa inesperadamente mano a mano la franja y hasta a veces le gana en el encendido, por lo que el programa de preguntas y respuestas conducido por Boy Olmi y Teté Coustarot viene complicándole las noches al presentador, al que ni siquiera el cambio de horario pudo rescatar.

La deprimente frase de Alejandro Fantino sobre su futuro

El streamer "Luquitas" Rodríguez se sumó como invitado al programa ESPN Show. Junto a Emiliano Pinzón y Sergio "Tronco" Figliuolo entrevistaron al conductor y repasaron varios momentos de su carrera, aunque en plena nota el santafesino habló del presente que atraviesa y lanzó un triste testimonio con respecto a su incierto futuro.

Al principio, dialogaron acerca de una de las plataformas de moda para realizar streaming y Pinzón preguntó: "Si nosotros vamos a Booyah cuando termina el año, ¿nos va a ir bien?", a lo que Rodríguez respondió: "Yo creo que esto es absolutamente stremeable porque no tiene coyuntura. El domingo juegan Boca y River, y no estamos hablando de nada".

Alejandro Fantino y una durísima noticia para América TV: ¿se va en 2022?

Allí fue cuando el relator irrumpió y dejó una sentencia inesperada que sorprendió a sus compañeros en el estudio: "Nosotros decidimos definitivamente estar afuera. A mí, la carrera me está abandonando a pasos agigantados. Me estoy yendo más o menos armado, tengo mi casa, un departamentito y unos manguitos ahorrados... ´Luquitas´, 25 vidas tenés que vivir para vivir lo que yo viví en 25 años de carrera. Me está abandonando de a poco, voy a terminar como el actor de Birdman, Michael Keaton".

América TV pierde a varias estrellas para 2022

Además de la muy probable despedida de Fantino, el canal tampoco contará con Luis Novaresio, Jey Mammón, Soledad Fandiño ni Guillermo "Pelado" López, mientras que se duda de las presencias de otros personajes destacados como parte de la emisora de aire.