El peor momento de Alejandro Fantino e Intratables: el rating no para de desplomarse

El histórico ciclo de debate político se encuentra sufriendo muchísimo a manos de El Nueve y los números del rating se desploman en caída libre.

Alejandro Fantino tuvo la compleja misión de reemplazar a Fabián Doman como conductor de Intratables. Si bien las autoridades de América TV estaban muy entusiasmadas con el retorno del conductor al prime time, la expectativa chocó con la realidad y no le está yendo del todo bien en las mediciones. El histórico ciclo de debate político se encuentra sufriendo a manos de El Nueve y los números del rating se desploman en caída libre.

De acuerdo a las mediciones que brindó IBOPE, Intratables alcanzó ayer un flojísimo promedio de 1.5 puntos de rating en la pantalla de América TV. La hora exacta, por su parte, lo superó con claridad con 2.2 puntos de rating en la pantalla de El Nueve. De esta forma, el programa de preguntas y respuestas conducido por Boy Olmi y Teté Coustarot viene complicándole las noches al ciclo de debate de Alejandro Fantino. Ni siquiera el cambio de horario pudo ayudar al carismático presentador.

La deprimente frase de Alejandro Fantino sobre su futuro

El streamer Luquitas Rodríguez se sumó como invitado al programa ESPN Show de Alejandro Fantino. Junto a Emiliano Pinzón y Sergio "Tronco" Figliuolo lo entrevistaron y repasaron varios momentos de su carrera. En medio de la nota el conductor habló del presente que atraviesa y lanzó una deprimente frase con respecto a su incierto futuro.

Hoy destinado a comandar el mencionado ciclo y además liderar Intratables, el relator ocupa su tiempo plenamente en el periodismo pero parece que no está muy contento o al menos que no le queda mucho en lo que vive actualmente. Así lo expresó minutos después del momento bizarro que compartieron junto al humorista en vivo.

En principio dialogaron acerca de una de las plataformas de moda para realizar streaming y Pinzón preguntó: "Si nosotros vamos a Booyah cuando termina el año, ¿Nos va a ir bien?" a lo que Rodríguez respondió: "Yo creo que esto es absolutamente stremeable porque no tiene coyuntura. El domingo juega Boca y River y no estamos hablando de nada".

Sobre esto el conductor sostuvo: "Nosotros decidimos definitivamente estar afuera. A mí la carrera me está abandonando a pasos agigantados. Me estoy yendo mas o menos armado, tengo mi casa, un departamentito y unos manguitos ahorrados. Luquitas, 25 vidas tenés que vivir para vivir lo que yo viví en 25 años de carrera. Me está abandonando de a poco, voy a terminar como el actor de Birdman, Michael Keaton".