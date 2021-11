Los detalles del encuentro privado entre La China Suárez y Fantino

Se filtraron todo lo que pasó en el encuentro que mantuvieron en la casa del periodista. Alejandro Fantino, La China Suárez y un momento inesperado en la farándula argentina.

Nadie se vio venir esta situación. Es que luego del escándalo mediático que se desencadenó a raíz del supuesto affaire de "La China" Suárez con Mauro Icardi, la actriz fue vista ingresando a la casa de Alejandro Fantino. Las alarmas se encendieron y rápidamente los rumores de un posible romance empezaron a propagarse.

“¿Es cierto que anoche la China Suárez se reunió en la casa de Alejandro Fantino?”, preguntó Ángel de Brito en el aire de su programa, Los Ángeles de la Mañana. En ese momento, su panelista Pía Shaw respondió: "Es totalmente cierto”.

Después de ese momento, ambos no hablaron del tema hasta la tarde, cuando hicieron su programa radial El Espectador. Allí, Pía Shaw dio detalles sobre la verdad del encuentro que Alejandro Fantino y "La China" Suárez mantuvieron en la intimidad: "Es un tema de trabajo, Fantino y la China se siguen en las redes sociales, ella está haciendo un proyecto nuevo en una plataforma de streaming y él tenía que realizarle una entrevista”.

“El encuentro con Alejandro Fantino tiene que ver con esta situación. Pero sí, fue a la casa, estuvo ahí, los vecinos la vieron, él admitió que se juntaron, pero por trabajo únicamente”, sentenció la panelista. De este modo, los rumores de un supuesto amorío entre la actriz y el periodista quedaron echados por tierra.

La China Suárez expuso chats privados y causó polémica: “A mover el culo"

“La China” Suárez utilizó sus historias de Instagram para mostrarles a sus seguidores algunas de las conversaciones que ha mantenido por WhatsApp en los últimos días. En sus posteos, la celebridad sorprendió a todos, ya que siempre se caracterizó por ser bastante reservada con su vida privada.

En uno de los chats que compartió, se pudo ver una charla con una amiga, en la que hablaban sobre la vuelta al gimnasio de la actriz, después de tiempo de no hacer actividad física. “Bueno. Parece que tengo que dejar de hacerme la boluda y volver a mover el culo, que está muy cerca del nivel del piso”, escribió la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

Otra de las conversaciones privadas que la ex novia de Benjamín Vicuña publicó en su Instagram fue con Lali Espósito, a quien su hija Magnolia le mandó un divertido audio, a modo de reclamo por no haberle mandado saludos en televisión. “Te vi en la tele con ropa deportiva. ¿Y por qué, Lali, no me saludaste en la tele?”, expresó la niña.