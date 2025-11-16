Alejandra Maglietti habló de la dolorosa pérdida que sufrió su marido.

El incendio en el Polo Industrial Spegazzini conmocionó a toda Ezeiza. Las imágenes, que se viralizaron tanto en las redes como en los diferentes medios de comunicación, impresionaron a muchos por la violencia de lo ocurrido. Si bien no hubo que lamentar muertes, se registraron al menos 25 heridos y pérdidas materiales incalculables.

El fuego arrasó con variantes de las industrias que operaban allí, incluyendo Plásticos Lago, de la cual es propietario Juan Manuel Lago, el esposo de Alejandra Maglietti. La abogada, panelista habitual en Bendita con la salvedad de los últimos meses (ya que estuvo embarazada), habló en LN+ respecto a lo que padecieron tanto él como su pareja aquel viernes por la noche.

Alejandra Maglietti y la dolorosa pérdida que sufrió su esposo

Un incendio se produjo en el Polo Industrial Spegazzini.

"Estoy en un momento difícil. Mi pareja, mi esposo, es uno de los afectados con lo que pasó en Ezeiza, con lo de la explosión", mencionó primeramente, tras lo cual pidió disculpas porque "todavía muy afectada por todo lo que pasó" y que viene "de una noche sin dormir, con mucha angustia por todo lo que se está viviendo".

Tras ello, prosiguió: "Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos, porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió. Mi pareja es uno de los afectados. Plásticos Lago no es donde se produjo la explosión, pero son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3.000 puestos de trabajo, porque es una explosión que se llevó puesta prácticamente todo un polo industrial".

"Es una catástrofe, algo sin precedentes, que jamás ocurrió, una explosión, una situación que la verdad que no nos imaginamos nunca que íbamos a estar viendo una cosa así", se lamentó, para luego añadir: "Se habla de que aparentemente fue una empresa que se dedica a la logística de agroquímicos, a 300 o 400 metros de Plásticos Lago. Fue algo que no nos imaginamos nunca que podía ocurrir. Estoy tratando de vivir esto lo mejor posible".

"Fueron momentos de mucha angustia", manifestó para resumir lo que fue "toda una noche pensando, sin saber qué era realmente lo que estaba pasando; sin poder estar; sin poder ir; toda una noche de zozobra esperando ver qué era lo que ocurría; cómo terminaba". Finalmente, destacó "el trabajo de los bomberos que estuvieron toda la noche trabajando, así como los del municipio que también estuvieron a disposición". "Ojalá que esto se pueda solucionar de la mejor manera posible y lo más rápido posible", deseó.