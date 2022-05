Alberto Samid reveló el verdadero motivo de su pelea con Mauro Viale: "No lo odio"

El empresario volvió a hablar sobre su pelea con el periodista y dejó en claro cuáles son sus sentimientos hacia la memoria de Viale. Alberto Samid protagonizó un memorable momento en el ciclo de Mauro a principios de los 2000.

Alberto Samid volvió a referirse a su disputa con Mauro Viale en la icónica emisión televisiva en la que se agarraron a trompadas en pleno vivo. El empresario se expresó sobre sus rencores con el periodista y aseguró que para él ya es un tema terminado.

El periodista Juan Cruz Sanz reflexionó sobre los buenos valores de Viale como persona y aseguró que lo extraña mucho después de su fallecimiento. Samid estuvo como invitado en el programa de Sanz en Crónica TV: "Quiero que este sea el momento para terminar con eso de 'Odio a Mauro Viale'". "Yo no lo odio a Mauro Viale, estás equivocado", reaccionó el empresario.

"La tarjeta mía decía: 'Le tengo bronca', no decía odio. Yo conocí dos Mauro Viale: el de la juventud, por tener un punto más de audiencia le pagaba 50 pesos a una señora para que le pegue un carterazo a otra, venía un tercero a separar y decía 'No, no, vos no te metas'", continuó su discurso Samid sobre la faceta negativa del padre de Jonatan Viale.

El empresario destacó también el otro costado de su histórico enemigo público: "También fue un tipo extraordinario. Tal es así que nosotros, con mi mujer, estos últimos tiempos siempre lo mirábamos. Para nosotros era fabuloso. Todos cambiamos, mejoramos. Nunca le tuve odio, fue un percance que pasó y nada más".

Fuerte cruce de Alberto Samid con "El Dipy"

"El Dipy" había criticado duramente al presidente Alberto Fernández en el ciclo televisivo de Viviana Canosa cuando Samid reaccionó desde su cuenta de Twitter y arremetió contra el cantante de cumbia. "Ahí lo tenés al pelotudo. Es una vergüenza, hermano. Está tan mal este país que ellos son nuestros empleados, nosotros los jefes y al final ellos son multimillonarios y nosotros somos pobres", soltó "Dipy" sobre los incendios en Corrientes.

"Este burro analfabeto que no conoce absolutamente nada de la historia argentina debería lavarse la boca antes de opinar de Perón", enunció Samid desde las redes sociales. Además, le dio like a una publicación que rezaba: "Eso pasa cuando le das un micrófono a un mono". El cantante le respondió a Samid en alusión a su prisión domiciliaria y éste le respondió: "Che, burro, sabes porqué tengo tobillera? Porque me metieron en cana los delincuentes que vos defendés, solo porque me la pasé 40 años vendiendo carne barata. Les jodía que los sectores mas humildes puedan comer carne!".