"Al quirófano": el duro descargo de una exfigura de Telefe sobre su drama de salud

Gran Hermano es el programa más visto de la televisión actual y lo fue en los últimos años, ya que volvió a la pantalla de Telefe después de años en 2022 y logró instalarse con mucho éxito. De ese modo, lo que sucede en la vida de los exconcursantes suele tener repercusión en la gente y así sucedió con un drama de salud de una ex hermanita.

Se trata de Carla De Stefano, conocida como Chula, quien contó en su paso por la casa de Telefe que hace años recibió el diagnóstico de cáncer de mama, por lo que se tuvo que operar. En este caso, la exparticipante se enfrentó nuevamente al quirófano para terminar con la reconstrucción de esa zona de su cuerpo después de la extirpación.

"En unas horas entro por quinta vez a quirófano. A mis 41 años, cuando me enteré que tenía microcalcificaciones del tipo carcinoma un Situ, me tuvieron que hacer una mastectomía. No me pudieron poner prótesis por falta de piel pero sí un expansor para estirarla, pero se me infectó y volvieron a operarme para sacarlo", comenzó De Stefano. Y siguió: "Tiempo después volví al quirófano para que me rellenaran la mama con un poquito de mi propia grasa. Un proceso que debía repetir dos veces más pero quedé embarazada. Ahora estoy volviendo a mi proceso reconstructivo. Si tenés las dos, valoralas. Valorá cada parte de tu cuerpo que te haga femenina y que te permita ser independiente. La salud es algo que debería ser motivo para despertarnos felices cada mañana. Estás vivo y con salud, todo es posible".

El drama de salud de Lizy Tagliani cuando se implantó mamas

"Me hice las tetas y se me empezaron a poner negras. Llamo al cirujano y me dijo que debía ser normal. Me dolía un poco, pero yo con tal de tener tetas aguanté. Entonces agarro, me voy al médico y cuando me saca las vendas se me caen las tetas y me cosió porque estaba todo podrido, se estaba abriendo. Me dijo que me lavara, que ponga abajo del agua, y cuando me meto abajo de la ducha se cae la prótesis", comenzó su relato la conductora de radio. "Por la cicatriz. Bueno, se me cae, lo llamo al médico y le digo que se me había caído la prótesis. Todo esto con un dolor fatal. Entonces me dice 'venite ya que te las voy a sacar a las dos'. Ni loca: yo esperé a la noche, me fui a los boliches a mostrar las tetas, presentación oficial, y de ahí me llevaron desmayada a la clínica a que me saquen todo. Toda podrida estaba. Me sacaron todo y estuve seis meses así. Por eso hay un pezón que no lo tengo, que me lo inventaron", agregó su descargo Lizy.

En diálogo con La Negra Vernaci, Tagliani cerró: "Me había quedado todo abierto. Me tenía que poner Platsul. Hice eso hasta que me quedó una piel súper finita pero sin pezón, ni teta. Entonces fui a otro médico, me hizo toda una reconstrucción y me puso las que tengo ahora".