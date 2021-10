Adrián Suar y Laurita Fernández, la pareja menos pensada

Adrián Suar y Laurita Fernández serán pareja en Los Protectores, la serie que ambos protagonizan y que pronto se estrenará en la plataforma Star+.

Adrián Suar y Laurita Fernández conforman la pareja menos pensada, si se habla de relaciones poco esperadas. Claro que la bailarina no dejó a Nicolás Cabré, con quien se reconcilió recientemente, sino que su relación con el productor será en Los Protectores, la serie que protagoniza Suar para Star+, la plataforma hermana de Disney+.

Después de haber sufrido la pandemia como toda la sociedad, Adrián Suar consiguió llenarse de trabajo mientras el mundo va dejando atrás el coronavirus. Además de ser el productor general de La 1-5/18, también está actuando en la obra de teatro Inmaduros y dirigirá una nueva película. A todo esto se suma Los Protectores, la serie que protagoniza junto con su amigo Gustavo Bermúdez y el actor colombiano Andrés Parra, que se hizo reconocido mundialmente gracias a su papel de Pablo Escobar en El Patrón del Mal. Las grabaciones comenzaron en noviembre pasado en medio de los más estrictos protocolos sanitario y terminaron en marzo de este año.

La serie consta de 10 capítulos, se estrenará pronto en Star+, la plataforma que llegó al país el 31 de agosto pasado, y sigue la historia de tres representantes de fútbol venidos a menos, que se ven obligados a asociarse para poder reflotar sus respectivos negocios. En la ficción, Suar formará pareja con Laurita Fernández, que hace un tiempo confirmó que en la ficción está "enamorada" del personaje del Chueco.

El 13 de octubre, Suar terminará de protagonizar Inmaduros, la obra de teatro en la que tiene como compañeros a Patricia Echegoyen y Diego Peretti, y que cuenta con la dirección de Mauricio Dayub. A partir de ese momento, tendrá libertad tanto para grabar la segunda temporada de Los Protectores como para encarar su debut como director de cine en 30 noches con mi ex, una película que será producida por Patagonik, tendrá guion de Pablo Solarz (con quien Suar trabajó en Me casé con un boludo) y Pilar Gamboa será la protagonista.

Laurita Fernández se reconcilió con Nicolás Cabré

Después de estar distanciados durante varios meses, hace solo unos días los actores se volvieron a mostrar juntos en público tras muchas especulaciones y rumores respecto a su reconciliación. "La realidad es que nunca dejaron de verse. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que vuelvan muchos ex", contaron en Los Ángeles de la Mañana, donde también revelaron que la pareja estaría buscando departamento en Pilar para convivir mientras terminan la casa de country que están construyendo.