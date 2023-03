Adrián Suar confesó la profunda crisis que atraviesa El Trece: "Me hago cargo"

Adrián Suar se sinceró sobre el duro momento que atraviesa El Trece, tras la baja de rating y las constantes renuncias de figuras históricas.

Adrián Suar habló sobre la fuerte crisis que atraviesa El Trece, tras la baja de rating y las reiteradas renuncias de diferentes figuras, quienes manifestaron su disconformidad dentro del canal a causa de los bajos sueldos y la desorganización.

Suar logró, en diferentes momentos, que El Trece alcanzara altos números de rating. Sin embargo, la situación al día de hoy es completamente diferente. Por esta razón, el canal sufre constantes modificaciones de la grilla y muchos programas son bajados de un momento a otro. El productor rompió el silencio sobre esta situación e hizo un descargo sobre la crisis actual que enfrenta la señal del Grupo Clarín.

"¿Qué te pasa con el rating, con la manera de medirlo?", le preguntó Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo (El Trece). Suar reconoció que la culpa no es de las medidoras de rating, sino de las decisiones tomadas por el canal. "Yo cuando me equivoco, cuando la gente no te elige, creo que el error es propio. Las veces que algo no funcionó, es porque el público no te eligió", reflexionó el productor.

Sin embargo, el gerente de Programación de El Trece señaló que el éxito en la televisión es algo que aparece y desaparece constantemente. "Este es un negocio en el que nadie mata a nadie. Hay tantos conductores, actores y actrices que uno dice 'está muerto' y dentro de siete meses la emboca... Hay que ser cuidadoso, respetuoso. Me hago cargo de lo que hice mal y trato de mejorar, de enfocarme en qué canal Trece quiero tener, sin desesperarse", concluyó el gerente.

La renuncia de Carlos Monti de El Trece

Carlos Monti fue una de las tantas figuras históricas de la televisión que abandonó su puesto en El Trece para buscar nuevos horizontes. El conductor reveló que se sumará a un programa conducido por Pamela David en América TV. "Me voy porque voy a emprender un nuevo desafío que es volver a tener mi propio programa de espectáculos en Net TV. Recién estaba hablando con la producción para ver cómo va a ser: se va a llamar Entrometidos", anunció el periodista.

Y agregó que el programa, en el que estará junto a Andrea Bisso, Guillermo Pardini y Silvana García, se transmitirá de lunes a viernes a las 17 horas. Monti también mencionó la crisis que atraviesa El Trece y reconoció que su decisión tuvo que ver con la dificultad del canal para alcanzar números altos. "Este año vi a la tele muy ajustada con presupuestos exiguos, vamos a tratar de hacer lo que podamos", concluyó.

La renuncia de otra famosa conductora de El Trece

Monti no fue la única figura en abandonar el canal. Luciana Geuna también se fue de El Trece para perseguir otro sueño, en un formato completamente diferente: trabajar en Luzu TV. "Creo mucho en los ciclos, aunque duelan los finales, abren comienzos, empujan decisiones. Estoy al aire todos los días en radio o tele desde que nació mi primer hijo. Cualquier mamá sabe lo que es compatibilizar esos universos: cuidar y darle tiempo y espacio al mundo íntimo de la familia, ese motor que lo empuja todo, que lo llena de amor, mientras trabajamos para crecer en la profesión que nos apasiona", sostuvo la periodista.

En este sentido, remarcó que si bien "el resultado puede ser vertiginoso y cansador", es una decisión que la llena de felicidad. A pesar de su salida de El Trece, Geuna continuará en la conducción de Verdad/Consecuencia, programa que conduce en TN junto con Maru Duffard.