Mal momento en TN: taxista desmintió al aire a una movilera

En medio de cortes parciales en una ruta en Mar del Plata, un taxista fue entrevistado por la movilera de TN Todo Noticias y la respuesta fue contundente.

Una insólita situación tuvo lugar en la pantalla de TN Todo Noticias, en el marco del corte parcial de una ruta en la localidad de Mar del Plata. La movilera del canal comenzó a hacer preguntas en este contexto y el taxista la expuso de una manera contundente con elogios hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof.

"Está el tránsito reducido, no hay corte total en este momento, lo que dicen es que de a ratos quizás hagan cortes totales ¿De a ratos va a haber cortes totales?", le consultó a un taxista que estaba manifestándose. Lejos de quedarse callado, brindó una larga y extensa explicación que dejó mal parado al intendente del partido de General Pueyrredón perteneciente al PRO, Guillermo Montenegro.

"No, para nada, siempre va a ser parcial. Que el señor intendente se quede tranquilo que Mar del Plata va a tener mucha gente, pero que no se agrande porque los méritos no son de él", sostuvo el hombre, en una situación que se dio al aire en el canal del Grupo Clarín. "Hay gente en toda la Costa y si quiere, que le agradezca al señor gobernador, pero que no crea que el turismo viene porque está un intendente que se llama Montenegro", agregó.

El taxista se sumó a sus colegas a la protesta por la presencia de plataformas como Cabify o Uber, que según una ordenanza municipal, están prohibidas. "Toda la Costa hay muchísima gente. Capaz que son méritos del gobierno nacional", lanzó. "Muchísimas gracias", respondió la periodista para concluir.

Bebe Contepomi rompió el silencio sobre el juicio millonario contra TN y El Trece

Bebe Contepomi hizo un duro descargo tras los rumores sobre un juicio millonario que habría iniciado contra TN y El Trece, luego de haber roto una relación contractual que tenía hace años, de manera completamente inesperada.

Luego de su sorpresiva renuncia, surgieron una gran cantidad de rumores y especulaciones sobre lo ocurrido. Es por esto que el periodista especializado en música decidió romper el silencio y aclarar la situación a través de sus cuenta oficial de Instagram.

"Me están preguntando por un supuesto juicio millonario a TN. No inicié ningún juicio de ningún tipo. Hasta la semana pasada seguí haciendo La Viola y yendo a Telenoche y acá estoy a disposición", publicó Contepomi en sus historias de Instagram.

Asimismo, Bebe aclaró: "Los que me conocen saben que odio los conflictos y voy de frente para resolver los problemas. 'El futuro llegó hace rato, todo un palo ya lo ves'. Besos y abrazos". Con esto, Contepomi dio por terminadas las versiones de un enfrentamiento legal.