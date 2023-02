Adrián Suar se hartó y dará de baja un histórico programa de El Trece

Adrián Suar tomó la drástica decisión de retirar un reconocido programa de El Trece. Cansado del bajo rating, el gerente de programación le dice adiós a un clásico del canal perteneciente al Grupo Clarín.

Adrián Suar no deja de tener dolores de cabeza. Producto del bajo rating que hay en el canal, el gerente de programación tomará la dura decisión de dar de baja uno de los programas históricos que tiene El Trece, y que durante muchos años se volvió un clásico para los espectadores de la TV argentina.

De acuerdo a los reportes del rating del mes de febrero de 2023, El Trece perdió por una cifra muy abultada frente a Telefe, su principal competencia en la televisión. El canal de las tres pelotitas alcanzó un promedio de 10 puntos; mientras que el del Grupo Clarín suma apenas 4.2.

Teniendo en cuenta este panorama complejo para el canal, Suar decidió hacer cambios en la grilla de programación y cancelar El Zorro, ficción de televisión surgida en 1957 que durante mucho tiempo tuvo buenas mediciones entre los lunes y viernes al mediodía.

Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, canceló un programa por el mal rating.

El Zorro contaba contaba con tan sólo media hora de emisión por El Trece. Sin embargo, "El Chueco" optó por retirarlo para dejarle más tiempo de aire a Socios del Espectáculo, programa comandado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, que se destaca por cubrir y repasar la farándula argentina. "A partir de marzo hay altas chances de que saquen El Zorro y que Socios del Espectáculo recuperen esa media hora de 12.30 a 13hs", indicó Marina Calabró en Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre.

El bajo número del rating de El Trece en febrero de 2023

El rating de febrero 2023 en la TV argentina.

Qué dijo Adrián Suar sobre el mal momento que vive El Trece con el rating

"Es un momento difícil, nunca tuve un arranque (de año) tan difícil", comenzó reconociendo Adrián Suar en lo que pareció ser una conferencia de prensa improvisada en el marco de su regreso al teatro El Nacional con su obra "Inmaduros". En esa charla, el gerente de Programación de El Trece admitió su preocupación por las bajas mediciones de audiencia que está registrando la señal.

"Me ha ido mal muchas veces. Me fue mejor y peor; es difícil ahora y acá estoy", señaló el actor y productor, al tiempo que reconoció que en ningún momento pensó en renunciar a su puesto. En ese sentido, también explicó que en los últimos meses no pudo encontrar el "resultado artístico" para uno de los canales más importantes de la televisión argentina.

"Puse dos novelas extranjeras y pensé que les iba a ir muy bien y les fue muy mal. Eso es un error mío, no es la primera vez que me pasa ni la última, el responsable soy yo", admitió Adrián Suar. De todos modos, el gerente de Programación de El Trece se mostró esperanzado de cara al futuro: "Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas en estos más de 20 años. Me ha ido muy bien y muy mal. Cuando me fue bien siempre mantuve un perfil bajo, nunca fui ni el mejor en las buenas ni el peor en las malas".