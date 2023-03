Adiós a una regla crucial de cara a la final de Gran Hermano: Santiago del Moro lo confirmó

El conductor de Telefe dio a conocer un dato que causó rechazo en los fanáticos del reality show. La producción de Gran Hermano fue criticada en las redes sociales por una noticia que dio Santiago del Moro.

Gran Hermano y Santiago del Moro recibieron fuertes críticas en las redes sociales debido a una noticia que el conductor dio sobre la competencia. Los usuarios de Twitter arremetieron contra la producción de Telefe y demostraron su desacuerdo con la más reciente medida que se tomó.

“A partir de hoy, no hay más nominación fulminante, lo que sigue habilitada es la espontánea", enunció Santiago del Moro sobre el futuro de Gran Hermano. Después de las especulaciones de una posible fulminante de Nacho a Romina, como estrategia de juego, los usuarios de Twitter dieron a entender que hay un supuesto acomodo de Julieta y la exdiputada en el reality show.

"Justo cuando Nacho estaba pensando en fulminar a Romina, queda deshabilitada"; "La inhabilitaron para que ninguna de las dos tenga trabas, y ambas puedan ir de cabeza a la final"; y "La sacaron justo ahora que cualquiera podía hacerla contra Romina o Julieta", fueron algunas de las críticas de la gente a los directivos de Gran Hermano.

Recientemente se viralizó en Twitter un video donde se vio a Nacho y a su padre, Rodolfo, en la que el adulto le aconsejaba a su hijo que hiciera la fulminante y que diera todo en lo que queda de la competencia para ganarla. Esa realidad también hizo que los seguidores del reality show especularan sobre el posible de uso de la fulminante por parte del joven de 20 años.

Qué es la fulminante en Gran Hermano

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la fulminante -que se puede hacer solo una vez por participante- el concursante votado va directamente a placa y no puede ser salvado por el líder de la semana. Por este motivo, la participante queda de forma directa en la gala de eliminación del domingo.

La charla de Julieta y Romina sobre Nacho y "La Tora"

La bailarina y la exdiputada debatieron sobre las relaciones íntimas que Nacho y Lucila tenían en la casa cuando la segunda aún era parte de la competencia. "Yo ayer no podía dormir, boluda. Me tuve que ir con Cami y le dije si había escuchado y me dijo que sí. Se estaban moviendo boluda", comenzó su descargo Julieta.

Romina: "Es que ellos ponen la almohada".

Julieta: "O sea, para mí no estaban garchando, pero sí haciendo otras cosas".

R: "No, bueno, eso sí. Yo los escuché y se los dije".

J: "Yo también los escuché. Qué zarpado, boluda. Yo acá y Cami ahí".

R: "Ellos ponen la almohada, ella pone la pierna así".

J: "Yo veía movimiento. La puta madre quién pudiera (risas). Unas ganas".

R: "Tienen una forma que ponen la almohada para que no se note".

J: "Pero no estuvieron de relaciones, ¿o sí?".

R: "¡Sí!":

J: "Nunca les piden (consentimiento), boluda, cómo hacen".

R: "Nacho cuando se fue Lu contó que hay una forma de tener y que no se dan cuenta".