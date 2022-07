Acusan a Narda Lepes por maltrato: "Está muy agresiva"

La prestigiosa chef Narda Lepes fue acusada por maltratos en Uruguay y generó indignación en los participantes de MasterChef Celebrity Uruguay.

MasterChef Celebrity Uruguay tuvo la visita de la reconocida Narda Lepes y su paso no dejó indiferentes a los participantes, que la acusaron por maltratos. "Está muy agresiva", evaluó Marcela Tauro en un informe que analizó el escándalo mediático que involucró a la chef argentina.

En Intrusos (América TV), Florencia de la V y su equipo de panelistas anunciaron el escándalo de acusaciones en contra de la chef Narda Lepes, invitada de lujo que tuvo la edición uruguaya de MasterChef Celebrity, y pasaron un tape con algunos de los encontronazos y retos de la cocinera a los famosos participantes. "Narda Lepes, agradezca que no le tocó el equipo naranja de Masterchef Uruguay, porque otra hubiera sido la reacción por lo menos por parte mía", remarcó la actriz Abigail Pereira, participante del reality, destapando la olla que salpicó a Lepes e inició una ola de repercusiones en los medios.

"Usted será la mejor en las cocinas, pero qué malas formas de comunicar, por favor. ¿Tanta agresividad? ¿Es necesario? Para personas que no somos profesionales ni siquiera en la cocina, wow, muy fuerte sinceramente. Se le pasaron de cocciones bastantes actitudes. Rescato la humildad, educación y respeto de Santi Comba. Te banco verde", sumó Pereira.

La gala que contó con la participación de Narda marcó el fin de juego del campeón de crossfitt Santiago Comba y su compañera (Pereira) no se privó de mostrar su disgusto con la devolución que tuvo la jurado y fue el broche de oro para la eliminación: "Santi Comba era mi contrincante y del otro equipo, pero primera vez que me siento indignada con la eliminación, sobre todo por los malos tratos de la exitosísima chef con 10 estrellas Michellini (sic), la señora Narda Lepes". Por el momento, la chef y dueña de Narda Comedor no se pronunció al respecto.

Narda Lepes vuelve a la televisión de la mano de la TV Pública

Meses atrás, se confirmó que Narda Lepes volvería a cocinar en la televisión y lo haría de la mano de la Televisión Pública en el ciclo emblema Cocineros Argentinos. No solo ella se reincorporaría, sino que la querida Ximena Sáenz (figura histórica del programa) también regresaría en la temporada 14. Se espera que sea muy pronto el debut de las chefs en la señal estatal, en un equipo renovado que contará con Juan Ferrara, Juan Braceli y Karina Gao.