Oscar Ruggeri no dudó en mostrar toda su bronca durante el programa del Pollo Vignolo en ESPN por la actualidad del país y el trabajo de los distintos políticos en el Congreso de la Nación. Ante la mirada de sus compañeros, mientras algunos asentían y otros se reían por la bronca del exfutbolista de la Selección Argentina, hizo un extenso discurso que duró varios minutos del programa deportivo.

El ahora panelista del programa ESPN F90 comenzó: "Me encantaría que la vida sea distinta, que los Diputados se iluminen, vamos, generen trabajo. Levántense a las mañana, a todos les digo, cuando se juntan ahí... Que uno se duerme, el otro anda con una mina arriba o no sé qué hacen, en vez de hacer todas esas cosas, ilumínense y generen trabajo". Y agregó: "En vez de darme una bolsa de comida, yo me voy a comprar mi comida".

A su vez, en la misma línea y otra vez mostrando su bronca contra la Cámara Baja que comanda Sergio Massa, sumó: "Son los que meten las leyes, que meten esto y lo otro. Se levantan una mañana y dicen '¡epa! Impuesto acá'. Y ya lo solucionamos. No, hay que generar trabajo, que los chicos vayan a la escuela. No es lo mismo por Zoom". Y les envió un mensaje: "Ustedes, los políticos, viven en una burbuja. Yo viví en una burbuja, en la del fútbol y por eso se los digo: salgan porque a los argentinos nos están pasando cosas, caminen la calle".

Mirá el momento:

Siguiendo en la misma línea, Ruggeri estalló: "¿Cómo mi mamá va a cobrar 19 mil pesos, siendo jubilada? Toda la vida trabajó, toda la vida. 'Le aumentamos el 5% a los jubilados', dicen. ¡Se están cagando de hambre los jubilados! Déjense de romper los huevos, a esos cuiden que se nos mueren tristes. Y lo más triste es que ustedes, políticos, tienen mamá y papá seguramente. Déjenme de romper los huevos, me vuelvo loco".

Rápidamente su apellido fue una de las tendencias más habladas en Twitter. Muchos usuarios lo felicitaron, lo halagaron y celebraron el extenso monólogo. Otros lo trataron de "termo" o se preguntaron cómo pueden generar trabajo los Diputados mientras que algunos se preguntaron qué hizo durante el Gobierno de Mauricio Macri y compartieron su imagen con la remera del PRO, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Las publicaciones: