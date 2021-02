"Me están por cagar", la denuncia de Diego Peretti tras ser engañado

El actor Diego Peretti fue víctima de un engaño. "Me cagaron", confesó al referirse a la experiencia que vivió en plena cuarentena cuando, por la imposibilidad de trabajar, tuvo que recurrir a sus ahorros. "Le di la plata a un gestor inmobiliario, después se borró y me dejó con la deuda”, aseguró.

En diálogo con Vivo el domingo (A24), Diego Peretti, contó el problema que atraviesa a raíz de un fallido negocio inmobiliario que llevó adelante el año pasado cuando usó sus ahorros para solventar sus gastos ante la imposibilidad de trabajar por la pandemia.

“¿Tuviste que meterle mano a los ahorros?”, preguntó el conductor. “Sí, claro”, respondió Peretti. Y continuó: “Ahí tengo un problema. No se puede prever nada en un estado de pandemia, no solo acá, en el mundo. Y cuando te encontrás con alguien que no cumple... Le di la plata a un gestor inmobiliario, después se borró y me dejó con la deuda”. En ese sentido, aclaró: “Judicialmente no se dice estafa, se dice ‘no cumplimiento del contrato’. Me están por cagar. Estoy en esa. Hace un año que estoy en esta”.

Sin embargo, el actor de Los simuladores reconoció las circunstancias favorables de la cuarentena. “La pandemia tiene un lado positivo, yo lo escuché de mucha gente, que es hacerte estar con vos mismo de manera más franca, te conocés un poco más. Yo lo pasé bien porque practico eso y te obliga a estar en un estado en el que me siento bien. Tuve la suerte de tener ahorros. A la gente que no tiene ahorros se le hace mucho más difícil”, manifestó.

“El collage que tengo en la cabeza entre las dos profesiones, actor y psiquiatra, me hicieron transitar mejor la pandemia de coronavirus. Además, por mi educación”, cerró Peretti.