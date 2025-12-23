Conmoción en la familia Messi por el accidente sufrido por la hermana del 10.

Un lamentable hecho movilizó a toda la familia de Lionel Messi. María Sol, la única hermana mujer del 10 y la más chica de los cuatro hijo de Celia y Jorge, sufrió un violento accidente que le causó una quemadura en la muñeca; una fractura en el talón; otra en una muñeca y en dos de sus vértebras.

Lo ocurrido no solo resulta estremecedor por ser del círculo íntimo de Lionel o por ocurrir cerca de las fiestas de fin de año, sino que también supone la cancelación de la boda que tenía prevista para el 3 de enero con su prometido, Julián "Tuli" Arellano.

¿Qué le pasó a la hermana de Lionel Messi?

Lionel Messi junto a su hermana María Sol.

Según contó Ángel de Brito en LAM, María Sol "se descompensó y chocó con una pared. El accidente fue con una camioneta, un golpe fuerte. Iba con cinturón y airbag, por suerte no pasó a mayores, pero fue un palazo fuerte". Tras ello, señaló que "sufrió una quemadura muy importante en la muñeca y desplazamiento de vértebras. Ya está en la Argentina, haciendo rehabilitación en Rosario".

Todo esto, mencionó, fue cotejado con Celia Cuccittini. "Le pregunté a la mamá, a Celia, y me dice: ‘Sí, Angelito, es verdad. Ella está bien, está en la Argentina. Tiene dos vértebras fracturadas, fractura en el talón y la muñeca’", explicó. Tras ello, añadió que "se va a retrasar el casamiento", pero que "de última es lo de menos" ya que lo importante es que se recupere adecuadamente. Aún así, sostuvo: "Es un garrón suspender la boda y es un garrón toda esta rehabilitación, porque las vértebras son jodidas, las fracturas también. Y además, si te querés casar, querés disfrutar la fiesta".

"Me dice Celia que ella llora porque es cero mediática y no le gusta hacer notas, y no sabe cómo se filtró la información", indicó luego el trabajador de prensa, quien le envió "un beso grande" tanto a ella como a María Sol, opinando de esta última que "es un amor, como toda la familia".