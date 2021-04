Rodolfo Barili y su nueva apuesta al amor

La intimidad de Rodolfo Barili fue durante mucho tiempo un misterio. Sin embargo, el presentador de Telefe Noticias, uno de los noticieros más vistos de la TV Argentina, compartió detalles sobre la separación con la madre de sus hijos Dante y Benicio en una entrevista radial y también sobre su relación con la abogada de María Laura Santillán en su demanda a El Trece.

Barili habló con Catalina Dlugi, en su programa Agarrate Catalina y sorprendió al compartir detalles hasta ahora desconocidos sobre su divorcio con la madre de sus hijos. “El mejor ejemplo que le di a mis hijos es que cuando las cosas no van, hay que levantar campamento e irse. No te podés quedar con el engaño, con lo que no te hace feliz", afirmó.

En este sentido, se sinceró y confesó: "Me dolió divorciarme". "Hice mucha terapia, porque fundamentalmente sentía que le faltaba a mis hijos. Con Andrea lo intentamos muchísimo, y hubo que hacerse la idea de no tener la cotidianeidad y eso es un desierto de ausencia”, agregó. Si bien tras la separación de Andrea, la mamá de sus hijos Dante y Benicio, no faltaron los rumores sobre su posible noviazgo con su compañera de Telefe Noticias, Cristina Pérez.

Pero lo cierto es que recién el año pasado Barili se animó a presentar a Lara Piro, su nuevo amor quien es la abogada que en este momento trabaja con la demanda millonaria que María Laura Santillán, la competidora de Barili y Pérez en Telenoche. Sobre el inicio de su relación con Lara Pino, el conductor confesó: "Nos fuimos los tres de viaje (con sus hijos), y nos cruzamos un par de días con Lara, que se encontraba en el mismo lugar. Cuando volvimos, les dije que les tenía que contar algo, pero ellos ya lo sabían. Es que notaron que me ponía como un tarado cuando estaba con ella y supusieron que había algo más. Y lo entendieron".

Por último, el conductor hizo una revelación sobre la relación y los planes con la abogada con la que está comprometido y la posibilidad de volver a ser padre. “Me parece que el amor puede subsistir sin esa necesidad de tener un hijo. Creo que los dos lo deseamos, pero el desafío es amalgamar todo lo que tenemos y hacerlo propio”, aseguró.