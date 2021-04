Rodolfo Barili dio positivo de coronavirus esta semana y recibió el apoyo de sus amigos, familiares y seres queridos. Desde la intimidad de su casa, el periodista le agradeció especialmente a su compañera de Telefe Noticias, Cristina Pérez, por los saludos y los buenos deseos que le había enviado.

En los últimos días, Barili anunció desde su cuenta de Twitter que contrajo Covid-19. “Todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó. Hisopado mediante, luego de aislarme por ser contacto estrecho de un caso confirmado, el resultado de mi test dice Covid detectable”, compartió en las redes. “Tocó. Cuídense. Cuídense mucho. Espero atravesarlo bien”, concluyó el periodista en su tuit del pasado 12 de abril.

Minutos después de su posteo, su compañera del noticiero le dejó un cariñoso mensaje de aliento. “¡Te quiero mucho, Ro! Estoy y estamos todos con vos”, escribió Pérez.

Este viernes, el conductor decidió volcar su agradecimiento en otra red social: Instagram. Desde su perfil, compartió una foto de la pantalla de su TV en las stories y le dedicó sentidas palabras a su colega. “Gracias Cris. Los extraño y ya pronto nos veremos”, escribió Barili. En la imagen, se puede ver a la periodista sentada en una banqueta mientras conduce el programa que desde hace años encabezan ambos.

El consejo de Rodolfo Barili a sus hijos

La intimidad de Rodolfo Barili fue durante mucho tiempo un misterio. Sin embargo, el presentador de Telefe Noticias, uno de los noticieros más vistos de la TV Argentina, compartió detalles sobre la separación con la madre de sus hijos Dante y Benicio en una entrevista radial y también sobre su relación con la abogada de María Laura Santillán en su demanda a El Trece.

Barili habló con Catalina Dlugi, en su programa Agarrate Catalina y sorprendió al compartir detalles hasta ahora desconocidos sobre su divorcio con la madre de sus hijos. “El mejor ejemplo que le di a mis hijos es que cuando las cosas no van, hay que levantar campamento e irse. No te podés quedar con el engaño, con lo que no te hace feliz", afirmó.