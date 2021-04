El conductor de Telefe Noticias anunció la desafortunada novedad a través de las redes sociales.

Luego del fallecimiento de Mauro Viale, víctima del coronavirus en forma repentina, el mundo del periodismo argentino y la población en general ha quedado consternada y consciente de los estragos que puede hacer esta enfermedad. Y en las últimas horas, Rodolfo Barili manifestó (a través de sus redes sociales) que también dio positivo de Covid-19.

"Todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó. Hisopado mediante, luego de aislarme por ser contacto estrecho de un caso confirmado, el resultado de mi test dice COVID detectable. Tocó. Cuídense. Cuídense mucho. Espero atravesarlo bien", enfatizó Barili, conductor de Telefe Noticias junto a Cristina Pérez. De este modo, el presentador (48 años) de uno de los ciclos más longevos de la TV argentina estará aislado hasta lograr recuperarse del virus.

Barili ha sido uno de los periodistas que más hizo hincapié en los cuidados que la población debe tener para evitar contagiarse de coronavirus. Ahora, siendo él uno de los pacientes positivos, su mensaje es aún más elocuente. Sin preámbulos, le solicitó a sus seguidores que se cuiden "mucho". A la vista está, la pandemia no perdona y se deben tomar los recaudos necesarios para evitar mayores contagios.

La confesión de Barili y el consejo que les dio a sus hijos

La intimidad de Rodolfo Barili fue durante mucho tiempo un misterio. Sin embargo, el presentador de Telefe Noticias, uno de los noticieros más vistos de la TV Argentina, compartió detalles sobre la separación con la madre de sus hijos Dante y Benicio en una entrevista radial y también sobre su relación con la abogada de María Laura Santillán en su demanda a El Trece.

Barili habló con Catalina Dlugi, en su programa Agarrate Catalina y sorprendió al compartir detalles hasta ahora desconocidos sobre su divorcio con la madre de sus hijos. “El mejor ejemplo que le di a mis hijos es que cuando las cosas no van, hay que levantar campamento e irse. No te podés quedar con el engaño, con lo que no te hace feliz", afirmó.

En este sentido, se sinceró y confesó: "Me dolió divorciarme". "Hice mucha terapia, porque fundamentalmente sentía que le faltaba a mis hijos. Con Andrea lo intentamos muchísimo, y hubo que hacerse la idea de no tener la cotidianeidad y eso es un desierto de ausencia”, agregó. Si bien tras la separación de Andrea, la mamá de sus hijos Dante y Benicio, no faltaron los rumores sobre su posible noviazgo con su compañera de Telefe Noticias, Cristina Pérez.