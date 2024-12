La esposa de Alberto Cormillot confirmó lo peor: "Me hacían sentir gorda".

Estefanía Pasquini, la esposa del médico Alberto Cormillot y miembro del equipo de profesionales de Cuestión de Peso (El Trece), rompió el silencio y se animó a contar una dura revelación sobre su pasado y lo que vivió hasta que puedo "hacer un cambio" en su estilo de vida. "Yo perdí mucho", confirmó la nutricionista en sus redes sociales.

A través de un video en sus redes sociales Estefanía Pasquini publicó una reflexión sobre los tratamientos para bajar de peso y abrió su corazón al contar detalles íntimos de su pasado: "Realmente hay q hacer un 'click' para hacer un tratamiento? Nooooo definitivamente, hay personas que les pesa más estar como están que hacer el esfuerzo por el cambio. Hay otras que dicen para q voy a hacer algo, esto ya no tiene solución no puedo conmigo.... Pero al ver a alguien sufrir empiezan por esa persona y hacen.... En el hacer se dan cta qué pueden y ahí van viendo lo que van ganando con ese cambio, se entusiasman y empiezan a hacerlo por ellos.... (sic)".

"Yo perdí mucho, perdí novio, perdí amigos, perdí salidas, no paraba de perder, no quería comer inventaba cosas, luego los tacones me hacían sentir un fracaso y gorda y menos quería salir......Termine en un tratamiento que no lo quería hacer, no me importaba nada porque más no podía perder.... Cuando empecé a estar mejor todo cambió, empecé a recuperar amigos, salidas, risas, buenos momentos y cada día quería estar mejor porque estaba teniendo una vida que valía ser vivida....", sumó Estefanía.

Por último, la esposa de Alberto Cormillot y mamá de Emilio Cormillot, señaló: "No busques el momento perfecto o el click, tírate y hacelo.... Un poquito mejor seguro cada día vas a estar, date la posibilidad de confiar q si lo haces muy de a poco, teniéndote paciencia, sin fechas, seguro te vas a sentir mucho mejor que lo que estas Hoy".

La revelación íntima de figura de El Trece que sorprendió a todos en pleno vivo: "Es muy lindo"

Durante el programa del pasado lunes 18 de noviembre Cuestión de Peso (El Trece) se vivió una insólita situación cuando Estefanía Pasquini, esposa del doctor Alberto Cormillot, hizo una inesperada confesión respecto de su pasado que sorprendió a todos. Todo comenzó cuando estaban presentando Marianella, nueva integrante del programa y mientras el conductor Mario Massaccesi conversaba con ella, Sergio Verón lo interrumpió con los zapatos de Pasquini en la mano y al grito de “¡Está descalza!”.

“¡Está en patas! No sé para que viene con zapatos. ¡Vení directamente en patas!”, exclamó Sergio Verón mientras seguía con los zapatos de la esposa de Alberto Cormillot en la mano a lo que ella respondió: "Yo quiero decir algo: es muy lindo sentir el caño del...". Rápidamente fue interrumpida por el resto de los integrantes de Cuestión de Peso.

Luego de la sorpresa de sus compañeros y los participantes, Estefanía Pasquini aclaró: "Yo uso los caños (de la silla) y pongo los pies... y los siento fríos y es muy lindo sentir el caño frio". “Hay un olor acá a pata terrible”, bromearon en el estudio. Tras esto le preguntaron a Alberto Cormillot si su esposa “anda todo el día en patas". "En la clínica no labura así", respondió. Entonces, el conductor Mario Massaccesi reconoció que había creído que la nutricionista hacía el baile del caño.