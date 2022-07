Arrugaron: el anuncio de Instagram respecto a sus polémicas actualizaciones

Instagram reculó y no avanzará en los polémicos cambios que tenía planeado hacer en la aplicación.

Instagram tomó una importante decisión de cara al futuro cercano de la aplicación tras la polémica que se generó en las últimas semanas por sus anuncios. "Necesitamos dar un gran paso hacia atrás y reagruparnos", aseguró Adam Mosseri, CEO de la compañía, en declaraciones a Platformer que fueron levantadas por el portal Business Insider.

Una de las características que destacan a las aplicaciones que logran mantenerse en el tiempo es que se actualizan constantemente con nuevas opciones para sus usuarios. Eso intentó hacer Instagram en el último tiempo cuando empezó a parecerse cada vez más a TikTok, pero a buena parte de sus usuarios no les gustó nada esto y comenzaron una fuerte campaña en su contra.

Es que las nuevas formas de mostrar imágenes y videos que empezaron a probar desde la aplicación generaron mucho revuelo y prácticamente nadie fue ajeno. "Hagan que Instagram vuelva a ser Instagram. Dejen de imitar a TikTok. Solamente quiero ver lindas fotos de mis amigos", rezaba un cartelito en inglés que apareció en las historias de muchos usuarios, incluidas algunas figuras internacionales muy populares en la red social, como Kylie Jenner y su hermana Kin Kardashian.

Fue recién entonces que las autoridades empezaron a tomar en serio el reclamo del público, dado que el CEO de la aplicación había dicho que el video era "inevitable" y que los reclamos de los instagramers descontentos era prácticamente una batalla perdida. Pero tras las quejas de algunas celebridades muy importantes, en Instagram decidieron dar marcha atrás y recular en sus intenciones de cambios.

"Me alegra que nos arriesguemos. Si no fallamos de vez en cuando, es porque no pensamos lo suficientemente grande o audaz", opinó Adam Mosseri en diálogo con Platformer. En ese sentido, el CEO de Instagram agregó: "Definitivamente necesitamos dar un gran paso hacia atrás y reagruparnos. Hemos aprendido mucho, y entonces volveremos con alguna nueva idea o interacción. Vamos a trabajar en eso".

Moderadores en Instagram: ¿Cómo activar la nueva función?

Los usuarios que deseen incorporar moderadores a sus transmisiones en vivo deberán activar la opción Live Moderator ingresando al menú a través de los tres puntitos que aparecen en la barra de comentarios, todo esto de realizarse una vez que el vivo haya comenzado.

Una vez dentro del menú, los instagrammers podrán seleccionar a un moderador de una lista de sugerencias de la aplicación o podrán buscar a un usuario en específico. La incorporación de esta nueva función traerá alivio a más de un creador de contenido porque ahora podrán centrarse solamente en ello y no tendrán que estar pendientes de los comentarios y tendrán la alternativa de delegar esa función en terceros.