El té melisa es la mejor solución a la hora de calmar la ansiedad y el estrés.

Frente al estrés cotidiano, muchas personas recurren a una taza de té caliente como una forma simple de calmar el cuerpo y la mente. Aunque infusiones como la manzanilla gozan de popularidad, una experta en nutrición destaca otra hierba como la opción más efectiva para relajarse: la melisa.

Según la dietista Marissa Meshulam Karp (MS, RD), fundadora de MPM Nutrition, el té de melisa, también conocido como toronjil, es la mejor elección natural para promover la relajación sin recurrir a medicamentos. “La melisa puede aliviar el sistema nervioso de forma natural gracias a su contenido de terpenos calmantes”, afirma.

Entre los terpenos presentes en esta planta se encuentran el citral, linalol, cariofileno y geraniol, compuestos con efectos directos sobre el sistema nervioso. El citral y el linalol, por ejemplo, mejoran la actividad del GABA, un neurotransmisor asociado con la calma mental y la reducción de la ansiedad. El cariofileno, por su parte, actúa sobre receptores relacionados con la respuesta al estrés, mientras que el geraniol promueve un leve efecto estimulante que puede mejorar el ánimo y la claridad mental.

Pero los beneficios del té de melisa no se limitan al sistema nervioso. La infusión también contiene ácido rosmarínico y flavonoides, antioxidantes que protegen al cerebro del daño oxidativo y favorecen el equilibrio emocional al potenciar las vías del GABA y la serotonina. Karp señala además que la melisa puede ayudar a mejorar la concentración, aliviar molestias menstruales y reducir el riesgo de enfermedades inflamatorias, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras.

¿Cuál es la mejor manera de preparar té y por qué no se debe apretar el saco?

Una de las infusiones más consumidas por los argentinos cuando se despiertan por las mañanas o para realizar un freno en el trabajo es el té. Aunque hay un procedimiento que muchos aplican de manera equivocada al preparar uno, debido a que no es aconsejable apretar el saquito contra la superficie de la taza o la cuchara.

Al momento de recorrer las góndolas de los supermercados, se puede apreciar que a la venta hay una gran cantidad de variedades de té y que las mismas aportan beneficios muy distintos. Algunas ofrecen efectos para determinadas situaciones, como conciliar el sueño o ayudar en el proceso digestivo. Aunque hay tener en cuenta dos aspectos al realizar la compra.

"Quiero hacerle una denuncia a Carrefour. Es esto vacío, vacío, vacío, me estafaron. Acá ninguna trampa, ¿cómo voy a hacer una trampa así? No se qué pasó acá", expresó una mujer. El video expone que gran parte de la caja se encuentra compuesta por sacos que no disponen de té. Claramente hubo un error en el proceso de producción y en este caso corresponde acudir a la sucursal donde se realizó la compra para pedir un cambio o reembolso.

Además de asegurarse que los sacos se encuentren en perfectas condiciones, se debe considerar que al momento de preparar un té no es necesario apretarlo. Esto no va a provocar que haya más en la taza o que el sabor sea más intenso. Los efectos según los especialistas van a ser totalmente contrarios y no se podrá disfrutar de la infusión.

"Es importante evitar estrujar la bolsita con una cucharilla para arrancarle hasta el último líquido o remojar la bolsita metiéndola y sacándola del agua. Al apretar más veces la bolsita provoca que el sabor del té sea más amargo y favorece el aumento de tánico", recomiendan desde Bebe Té. El ácido tánico queda atrapado dentro de la cápsula y su liberación provoca que la infusión cambie de gran manera.