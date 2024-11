Oro azul: el té mágico que te ayuda a dormir mejor y es ideal para el cerebro.

Existe un maravilloso té que es capaz de beneficiar la salud del cerebro, la función cognitiva e incluso mejorar el sueño. Los té son utilizados milenariamente debido a sus propiedades curativas, ya que más allá de su delicioso sabor, cada uno de ellos está hecho a base de plantas que son capaces de mejorar distintas funciones del organismo. Este té en particular, de color azul, es ideal para quienes sufren de insomnio y problemas de memoria.

La falta de descanso reparador y la dificultad para recordar cosas a corto plazo son dos problemas muy comunes en la población general, especialmente entre quienes sufren de estrés y no logran dormir 8 horas por día, tal como recomiendan los expertos. En estos casos, se recomienda tomar té azul, también conocido como té oolong, una infusión de origen chino que cuenta con propiedades reparadoras para el cerebro.

Beneficios del té azul

Ayuda a relajarse, reduce el estrés y la ansiedad : el té azul es rico en L-teanina, un aminoácido que actúa sobre el sistema nervioso central, ayudando a relajarlo para que trabaje mejor.

Mejora la memoria : además, contiene antioxidantes, como flavonoides, que reducen la inflamación y mejoran la memoria.

Previene el envejecimiento prematuro : reduce el riesgo de enfermedades, ya que reduce el daño oxidativo causado por los radicales libres.

Mejora la salud del corazón : regula la presión arterial y los niveles de colesterol.

Apoya al sistema inmunológico : gracias a sus antioxidantes, ayuda al cuerpo a combatir infecciones.

Mejora la salud de la piel y el cabello: tiene antocianinas que estimulan la producción de colágeno y combaten el daño celular.

Cómo preparar té azul

Se puede comprar hecho, y si no conseguís, se deben colocar 1 o 2 cucharaditas de flores secas de guisante de mariposa (Clitoria ternatea) dentro de una taza de agua caliente. Colar las flores y endulzar a gusto con azúcar, edulcorante, miel o stevia. Además, para darle más sabor podés agregarle miel, limón y/o jengibre.

Mate anti estrés: el truco para que el mate no te de taquicardia y ansiedad

El mate es una bebida popular consumida por millones de argentinos y latinos. A pesar de que tiene muchos beneficios para el organismo, también es cierto que muchas personas sufren alteraciones en su sistema nervioso al consumirlo, además de síntomas digestivos que pueden dañar el revestimiento del estómago. Por esta razón, una usuaria de TikTok, que se dedica a dar tips sobre salud y alimentación compartió en la plataforma cuál es el secreto para preparar un mate anti estrés y ansiedad.

El mate está hecho a base de varios compuestos, siendo el principal la cafeína. Por esta razón, si se consume a diario o en una cantidad excesiva puede generar muchos síntomas desagradables, como taquicardia, palpitaciones, disminución de la presión arterial, palidez, sudor frío, confusión mental, aceleramiento y sensación de estar en estado de alerta. Además, puede dar síntomas digestivos, como náuseas, acidez, reflujo, dolor en la boca del estómago, entre muchos otros. Afortunadamente, existe una manera de tomar mate sin sufrir todos estos efectos.

Una tiktoker llamada Martina que se describe como health coach, cuyo nombre de usuario es @healthyliv.in, publicó un llamativo video enseñándoles a sus seguidores cómo prepara un mate anti estrés y ansiedad, titulado: "Cómo armo el mate para que no me altere el sistema nervioso, me caiga súper bien a nivel digestivo y no me inflame". En cuestión de horas, sus consejos se viralizaron.

La tiktoker explicó que lo fundamental es agregarle muchos yuyos con propiedades relajantes y antiinflamatorias. Además, aconsejó reemplazar la yerba tradicional por yerba orgánica. "Lo primero es un 20% de yerba. Si es orgánica y suave, mejor. Ahora, los yuyos. Le voy a poner un poco de carqueja, que es hepato protectora, mejora la función del hígado y disminuye los niveles de azúcar en sangre", comenzó diciendo.

"Un poco de cola de caballo, que ayuda muchísimo a la retención de líquidos, y un poquito de yerba, melissa y manzanilla. Estas hierbas alivian el estrés, promueven la relajación y tienen propiedades antimicrobianas", detalló. Luego, añadió otro dato importante: intentar no utilizar un mate de calabaza. "A mí los de calabaza no me funcionan, me inflaman muchísimo. En cambio los que son de madera, son mucho más suaves. La idea es que jueguen con los yuyos, que prueben diferentes combinaciones. Lo importante es que no predomine la yerba", concluyó.