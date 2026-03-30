Taylor Swift, demandada por infracción de marca registrada por "Life of a Showgirl"

La superestrella del pop Taylor Swift fue demandada el lunes por una artista de Las Vegas, quien alegó que el más reciente álbum de Swift, "The Life of a Showgirl", viola sus derechos de marca registrada.
Maren Wade dijo en la demanda que la campaña de marketing del álbum de Swift amenaza con "eclipsar" su veterano espectáculo teatral "Confessions of a Showgirl" y solicitó al tribunal que impida a Swift crear confusión con el título de su álbum.
Los portavoces de Swift y de su discográfica, Universal Music Group, también demandada, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
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El abogado de Wade, Jaymie Parkkinen, dijo que "sienten un gran respeto por el talento y el éxito de Swift, pero la ley de marcas registradas existe para garantizar que los creadores de todos los niveles puedan proteger lo que han construido".
"The Life of a Showgirl", el duodécimo álbum de Swift, salió a la venta en octubre y batió récords de streaming en Spotify, convirtiéndose en el álbum más vendido de 2025.
Wade afirmó en la demanda que comenzó a escribir su columna "Confessions of a Showgirl" para Las Vegas Weekly en 2014.
Afirmó que, desde entonces, ha realizado una gira con un espectáculo teatral del mismo nombre en el que presenta "relatos sinceros y a menudo humorísticos sobre los retos y las situaciones absurdas de una carrera en la industria del entretenimiento, desde quedarse atrapada dentro de una tarta de cumpleaños gigante hasta imitar a una imitadora de Madonna".
La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos rechazó el año pasado la solicitud de Swift de registrar la marca federal "Life of a Showgirl" para "actuaciones musicales y servicios de entretenimiento en directo", alegando una posible confusión con la marca preexistente de Wade "Confessions of a Showgirl".
Wade dijo en la demanda que el uso continuado por parte de Swift del nombre "Life of a Showgirl" "eclipsa" su marca "hasta el punto de que los consumidores empiezan a asumir que el original es la imitación".
"Lo que la demandante había construido a lo largo de doce años, los demandados amenazaron con engullirlo en cuestión de semanas", afirmó.
Wade solicitó una orden judicial que impida a Swift utilizar su marca "Showgirl", así como una indemnización por daños y perjuicios sin especificar.
(Editado en español por Ricardo Figueroa)