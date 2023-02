Superbowl 2023: Rihanna volvió después de 6 años con un imponente show en el mediotiempo

Reviví la presentación de la famosa cantante en el mayor evento deportivo de Estados Unidos.

Luego de siete años de haberse tomado un descanso de su carrera musical que le brindó nueve premios Grammy y un reconocimiento mundial como una de las mayores exponentes del pop, Rihanna volvió a los escenarios con un imponente show en el medio tiempo del Súper Bowl 2023.

El estadio State Farm Stadium, con capacidad para 63.400 personas, en el que se enfrentaron Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y los Eagles de Jalen Hurts, se corrió del eje deportivo por 13 minutos y, tanto personas presentes como espectadores conectados a través de internet, disfrutaron del regreso de "Riri" a los escenarios. Tras haberse dedicado de lleno a su línea de maquillaje, Fenti Beauty, y tras haberse convertido en mamá por primera vez junto a A$AP Rocky, la cantante oriunda de Barbados demostró que aún tiene mucho para dar a nivel musical.

Al ritmo de Bitch Better Have My Money, Rihanna inició el show encima de unas plataformas flotantes que subían y bajaban a medida que avanzaba el show para darle más dinámica a la presentación. Vestida con un conjunto enteramente rojo, la cantante destacó durante el show de sus decenas de bailarines, vestidos con ropa blanca para acompañarla en todo lo largo y ancho del escenario.

El espectáculo continuó con una ronda de éxitos como Where Have You Been, Only Girl (In The World), We Found The Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts y Pour It Up, todas en una versión acortada para adaptarlas a los pocos minutos de show. Mientras sus bailarines la acompañaban en cada canción con la coreografía y acrobacias correspondientes, Rihanna marcó algunos pasos mientras posaba para las cámaras que, todo el tiempo, estuvieron al pendiente de su regreso.

Cerca del final del show, y a diferencia de lo que muchos fanáticos esperaban, Rihanna no recibió a ningún invitado sobre el escenario pero sí interpretó la canción All of the Lights de Kanye West y Run This Town de Jay Z.

Finalmente, la famosa cantante de pop cerró su primer show luego de 6 años lejos de los escenarios con dos de sus mayores hits: Umbrella y Diamonds.

Súper Bowl 2023: quiénes se enfrentaron

Una vez más el Super Bowl se convirtió en uno de los eventos deportivos que más expectativa genera. Y este domingo 12 vuelve a disputarse una nueva edición que, además, tiene el foco puesto en el retorno de Rihanna a los escenarios. La final entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles además se convertirá en uno de los eventos más buscados y vistos.

Como siempre suele ocurrir, los amantes del Fútbol Americano y de la NFL -particularmente- se emocionan con el reconocido como Super Tazón que tiene en su final a uno de los eventos deportivos más vistos. Ahora dos grandes equipos que tienen a Patrick Mahomes y a Jalen Hurts como los dos mariscales de campo se enfrentan en la final.