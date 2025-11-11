Anillo de diamantes "Mellon Blue" se vende por 25 millones de dólares en una subasta en Ginebra

Avance de la subasta del diamante Mellon Blue en Ginebra

nov (Reuters) -Un diamante azul de 9,51 quilates que perteneció a Rachel "Bunny" Mellon, filántropa aristocrática y amiga íntima de Jacqueline Kennedy, se vendió en Ginebra por 25 millones de dólares, informó el martes la casa de subastas Christie's.

El diamante en forma de pera sin defectos internos, montado en la punta de un anillo de diseño arremolinado, lleva el nombre de "Mellon Blue", en honor a su antigua propietaria, que lo hizo engastar como colgante.

Se vendió por 32,6 millones de dólares en 2014, el año en que Mellon murió a los 103 años.

Ese fue el precio más alto jamás pagado en ese momento por un diamante de color en una subasta, dijo Christie's. Pero el récord mundial para un diamante azul es el "Oppenheimer Blue", que se vendió por más de 57 millones de dólares en Ginebra en 2016.

Con información de Reuters