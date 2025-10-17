Viviana Canosa se hartó y humilló a Milei en vivo: "No puede"

La periodista Viviana Canosa se la pudrió al presidente Javier Milei por la negación de la realidad que hace constantemente, mientras se profundiza la crisis económica. Qué dijo en Carnaval Stream.

Canosa cuestionó, principalmente, el "esfuerzo" que el Presidente aseguró que está haciendo renunciando a su jubilación de privilegio. "Presidente, discúlpeme, no me interesa su sueldo ni su jubilación", expresó.

"¿No lee lo que leemos nosotros, cuando dicen que ocho de cada 10 personas no pueden pagar sus deudas?", continuó Viviana Canosa y concluyó: "Usted no puede hablar de su jubilación de privilegio. No nos importa lo que le pase a usted. Nos da vergüenza usted, su fibrón, Donald Trump, el Virreinato y todo lo que nos tenemos que fumar".

La respuesta de Milei por la crisis y el descreimiento de Feinmann

Quien justamente le preguntó a Milei por el dato de que ocho de cada 10 personas no llega a fin de mes fue el periodista Eduardo Feinmann, en A24. "Emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? ¿Cómo le pongo plata a la gente?", le contestó Milei a lo que el periodista le retrucó: "Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, Presidente". Allí, Milei, balbuceante, le dijo: "Crecimiento económico, con y sin dinero".

Al día siguiente, Feinmann mostró el recorte en su programa de Radio Mitre y, a modo de burla, una vez que se vio la respuesta del Presidente de la Nación, sentenció: "Qué se yo, debe ser".