Viviana Canosa destrozó a Milei con un duro descargo: "Estúpidos".

La periodista Viviana Canosa humilló al presidente Javier Milei con un duro descargo que hizo en Carnaval Stream. Qué le dijo la conductora tras el escándalo de José Luis Espert.

"Lo que dije de Cristina y lo que dije de todos, yo ya lo dije. Ahora está gobernando Milei y voy a decir todo lo que tenga que decir de Milei, porque si no estamos en la grieta permanente", expresó Viviana Canosa en vivo.

Luego, continuó: "El Presidente es este. El que tiene un narco diputado, o lo tenía ahí, y tiene ahora una narco candidata, es este gobierno. Traten de usar la cabeza".

"No voy a pedir que a Cristina le den la libertad", continuó, antes de aclarar que lo que pensaba "del gobierno anterior" ya lo había dicho. "Es una pelea insoportable tener que estar aclarando cada cinco minutos que el que gobierna es este tipo, el cuatro camperas", continuó y sentenció: "¿Por qué si uno critica a este gobierno tiene que pedir la libertad de Cristina? son cosas que no son compatibles. Y eso es de estúpidos, es de ignorantes".

La descripción que hizo Canosa del gobierno de Milei

Además, la periodista contó cómo es su percepción sobre el gobierno de Milei y sus contradicciones. "Este es el presidente que tenemos, con 'alta coimera', con Karina, con Andis y con Spagnuolo", explicó y concluyó: "Este tipo dice 'vamos a combatir a los narcos' cuando tiene un narco ahí".