"Diálogo y respeto": la Iglesia de La Rioja reclamó a Nación la restitución de los fondos de la provincia

En el marco del tradicional mensaje de Año Nuevo, el Obispo Dantre Braida encabezó la procesión de San Nicolás y el Divino Niño Alcalde en La Rioja, con el objetivo de transmitir un mensaje de esperanza y unidad a los fieles. Además, reclamó por los fondos adeudados a la provincia por parte del Gobierno nacional.

Durante le acto, el Obispo llamó a la unión de la población: “Tenemos que promover la cultura del encuentro y que nada ni nadie, nos impida encontrarnos en paz entre los riojanos”. Además, Braida se refirió a la decisión del gobierno nacional de no incluir los fondos de extra coparticipación y afirmó: “Pedimos la restitución de los fondos compensatorios, logrados históricamente con amplio consenso político”.

El Obispo de La Rioja llamó a un diálogo y acercamiento entre la política y sociedad riojana basado en “la transparencia y la ayuda a los sectores más postergados de la comunidad”.

Jubileo Diocesano por los Mártires Riojanos

Además, monseñor Braida anunció la apertura del Jubileo Diocesano con motivo del 50º aniversario de los martirios de los beatos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, describiéndolo como un don del Espíritu Santo para la Iglesia de La Rioja. Según el obispo, el testimonio de estos mártires continúa inspirando una escucha fiel del Evangelio y un compromiso concreto con la justicia, la reconciliación y la cercanía a los pobres.

Bajo el lema "Pascua riojana, alegría del Pueblo", Braida invitó a los fieles a vivir este Jubileo como un auténtico acontecimiento espiritual y pastoral, capaz de renovar la identidad bautismal, la caridad pastoral, la esperanza cristiana y la pasión misionera de todo el Pueblo de Dios.

Para favorecer la vivencia espiritual del Jubileo, se establecieron cinco lugares de peregrinación: la Catedral San Nicolás de Bari, la Parroquia El Salvador de Chamical, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Sañogasta, la Ermita del paraje El Pastor en Punta de los Llanos y la Gruta de los Mártires en Bajo de Lucas.

Además, la Cruz de los Mártires de Chamical y sus reliquias acompañarán las celebraciones patronales a lo largo del año, con actividades especiales previstas para los meses de julio y agosto.

Al respecto, Braida anunció que, al cumplirse 50 años del martirio de monseñor Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, este nuevo Jubileo constituye un hecho de fuerte significado institucional y social para la provincia. Señaló que reconoce el martirio de Angelelli y sus compañeros como un don del Espíritu Santo para la Iglesia riojana y como un testimonio vigente de compromiso con la justicia, la reconciliación y la cercanía con los más pobres.