Mariana Brey volvió a atacar al Garrahan con una amenaza: "De aquí en adelante".

La periodista Mariana Brey volvió a atacar a los trabajadores del Garrahan y trasladó una amenaza que hicieron desde el Gobierno nacional. Qué dijo en Carnaval Stream.

"Exactamente en octubre se hicieron nueve paros. Cuando no trabajás se te descuenta el día", expresó Brey y siguió: "Los paros fueron hechos todos juntos, o sea en un mismo período, en un mismo mes. Y acá realmente lo que está sucediendo es que vos pensá que cada vez que se realiza un paro, en ese día si vos tenías programadas 40 o 50 cirugías, ese día se hacen 10".

Luego, la periodista recordó el cruce que en Telefe con la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), Norma Lezama. "¿Qué me dice Norma cuando yo le planteo esto? 'Bueno, pero después se reprograma'. Ellos le encuentran la vuelta. Le dan valor y ponen por sobre la salud de la gente el reclamo de ellos, haciendo un paro porque en verdad se les estaba descontando un dinero que ya se les había anunciado que se los iban a descontar por cada paro que hicieran".

"Y lo mismo va a seguir sucediendo de aquí en adelante si siguen haciendo paros. Esto fue advertido, fue avisado. 'No le vamos a pagar a aquellos que decidan hacer un paro'", concluyó, en una clara advertencia a los trabajadores que decidan protestar contra el ajuste de Javier Milei.

El último cruce de Mariana Brey con trabajadores del Garrahan

El miércoles, Mariana Brey aprovechó su lugar en A la Barbarossa para insistir con su ataque a los trabajadores del centro pediátrico. Sin embargo, Maximiliano Bares, trabajador del laboratorio central, le dijo en vivo: "Están vaciando el hospital, ¿o no estás entendiendo el concepto? Se están yendo los médicos".