Alerta por lo que reveló Viviana Canosa sobre el Gobierno: "Compra votos".

La periodista Viviana Canosa lanzó una dura acusación contra la extorsión política del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Qué dijo en el programa que conduce en Carnaval Stream.

La periodista analizó la estrategia que el propio oficialismo dejó trascender a través de La Nación Más, vía Luis Majul, sobre el intercambio de favores con los gobernadores. "Toto Caputo está dispuesto a darle ATN a los gobernadores amigos a cambio de que le voten las leyes", repasó Canosa, para luego definir el concepto con crudeza: "O sea, el Gobierno compra votos con los ATN".

Para la conductora, este mecanismo de "toma y daca" representa lo peor de las viejas prácticas: "Votame la ley, te doy la guita... Una especie de prostitución legislativa, o algo parecido".

Canosa utilizó la ironía para golpear el relato ético de La Libertad Avanza. "Me encanta la nueva política, me encanta", dijo con sarcasmo, para rematar inmediatamente: "Me da un poco de asco la nueva política". La conductora insistió en que el Gobierno se financia con el esfuerzo de los contribuyentes para sostener estos acuerdos: "Extorsiona con nuestra guita".

Las críticas de Canosa a Milei por los reiterados viajes

Sobre el final de su editorial, Viviana Canosa insistió con sus críticas a Javier Milei, esta vez por sus reiterados viajes a Estados Unidos: la semana que viene, estará presente en el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. "Hablando de cosas que me dan un poco de asco, o bastante, el presidente Milei dice que está asqueado de viajar pero que se sacrifica por el país. Y la semana que viene va al sorteo del Mundial. Todo con la nuestra", expresó.