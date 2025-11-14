Fabián Doman hizo una durísima denuncia contra Milei en vivo: "Más grave"

El periodista Fabián Doman encendió la polémica y lanzó una fuerte denuncia contra el presidente Javier Milei y su entorno. Qué dijo el periodista en vivo.

La discusión comenzó cuando Fabián Doman analizó la cobertura mediática de lo que hace Javier Milei. "Lo he hablado con varios imitadores: ¿por qué a Milei no se lo toma en joda, con humor?", preguntó en Carnaval Stream, junto a Viviana Canosa.

El conductor recordó que esta práctica fue habitual en la historia argentina. "Se ha ridiculizado a Menem, a Kirchner, a De la Rúa hasta el hartazgo, a Cristina se la ha imitado", enumeró, marcando el contraste con la situación actual.

Viviana Canosa intentó justificar la falta de sátira, argumentando que Milei "es un bufón" y "la propia caricatura de sí mismo". Sin embargo, Doman no aceptó esa explicación y lanzó la denuncia que se convirtió en el eje del debate: "¿Habrá miedo de que les levanten el teléfono?". El periodista profundizó su preocupación, vinculando la comedia directamente con la salud democrática. "Cuando no se puede hacer humor con un Presidente, voy a decir algo más grave...", advirtió. "El humor es más libertad de expresión, capaz que lo que estamos haciendo nosotros. Es libertad de expresión pura el humor. ¿Cómo no hay humor?".

La confirmación de Viviana Canosa tras la sospecha de Doman

Lejos de desmentir la hipótesis de Doman, Canosa aportó un dato que alimenta la sospecha de presiones sobre los medios. Refiriéndose al entorno presidencial, sentenció: "Ellos piden que te echen si vos lo imitás".