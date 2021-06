Mariana Nannis fulminó a Fátima Florez tras la imitación en Showmatch: "Es muy ordinaria"

A la mediática no le gustó nada la imitación en Showmatch y, luego de anunciar que quiere demandar a Marcelo Tinelli, cargó contra la imitadora.

La semana pasada, Showmatch llevó a la humorista Fátima Florez para que interpretara a Mariana Nannis en el debut de Charlotte Caniggia en la pista de La Academia. Tras amenazar con demandar a Marcelo Tinelli por las características de la imitación, la exesposa de Claudio Paul Caniggia no se quedó callada y cargó, sin piedad, contra la imitadora en un audio que dieron a conocer en Intrusos en el Espectáculo.

Lejos de los medios, de las redes sociales y de la Argentina, Mariana sólo intercambió algunas palabras con el periodista Juan Etchegoyen luego de la imitación de la discordia y deslizó que demandaría al conductor de Showmatch por la imitación de su persona... Pero pasaron los días y la rubia fue levantando la temperatura ya que, a casi una semana del sketch, arremetió contra la imitadora no sólo por cómo recreó sus gestos y expresiones, sino por su modo de vestir.

“Es muy ordinaria. Me imita como muy barrio bajera. ¿Cómo te puedo explicar? No sé…Viste…como una mujer muy exagerada, ordinaria. Yo no me visto así, primero. Y segundo, me imita muy mal”, aseguró furiosa la madre de Charlotte y Alex Caniggia en un audio que dio a conocer Rodrigo Lussich en sus bombas en Intrusos en el Espectáculo.

Al día siguiente de la polémica imitación, la exesposa del "Pájaro" Caniggia, dialogó con el periodista Juan Etchegoyen y éste compartió la opinión de la rubia en Radio Mitre. "Hoy temprano hablé con Mariana Nannis que no está en la Argentina, está en el exterior y le pregunté por la imitación de Fátima Flórez. Le mandé un mensaje para saber si la había visto. Me parece importante su palabra. La noté enojada e indignada porque no sé hasta qué punto le gusta que la imiten", expresó el periodista.

“Ella me dijo: ‘No vi la imitación, no estoy en la Argentina y tengo mejores cosas para mirar. Tampoco me interesa verla y voy a seguir durmiendo’. Estaba como muy caliente”, completó el periodista, dejando en claro que a la mediática no le gustó para nada la idea de reaparecer, a como dé lugar, en los medios locales y mucho menos en un programa como el de Marcelo Tinelli, quien no se cansó de invitarla a lo largo de los años.