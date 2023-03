The Last of Us, temporada 2: cuándo se estrena y el tráiler de la serie de HBO

La serie post-apocalíptica es un éxito y HBO Max ya confirmó la renovación para una segunda temporada.

Cuándo llegará la segunda temporada de The Last of Us.

Si hay una serie que está en boca de todos hoy por hoy, esa es The Last of Us. Este drama de supervivencia post-apocalíptica está teniendo números impresionantes en la plataforma de HBO Max debido a su guion, trama y producción que la hacen un éxito rotundo. Tal es así que ya se ha confirmado la renovación para una segunda temporada. Todo lo que hay que saber al respecto.

¿De qué trata The Last of Us?

La trama de The Last of Us se desarrolla dos décadas después del colapso de la civilización moderna. En 2003 un hongo desencadena una pandemia mundial y millones de infectados se convierten en sanguinarias y virulentas amenazas. 20 años después, Joel, un resistente superviviente, es contratado para sacar ilegalmente a Ellie, una joven de 14 años, de una zona de cuarentena opresiva. A medida que avanzan en su misión, su pequeño encargo se transforma en un viaje brutal y conmovedor, donde tendrán que cruzar los Estados Unidos juntos y depender el uno del otro para sobrevivir.

La primera temporada, que se puede ver en la plataforma de HBO Max, cuenta con nueve episodios, el último a estrenarse el 13 de marzo. La serie se ha transformado en un suceso total porque logró renovarse y apartarse de otras series dentro de un género que parecía trillado, como el de supervivencia.

¿Cuándo sale la segunda temporada de The Last of Us?

Pedro Pascal protagoniza The Last of Us.

HBO Max confirmó la segunda temporada de The Last of Us, pero la fecha de estreno sigue siendo una incógnita. Lo más temprano que se podría esperar el lanzamiento sería a finales de 2024 o principios de 2025, ya que la producción implica efectos especiales complejos y un rodaje que aún no ha comenzado.

Aunque Pedro Pascal ha sugerido que el rodaje de la serie comenzará en la primavera de 2023, todavía no hay confirmación oficial. Craig Mazin ha revelado que hay suficiente material para más de una temporada, y si todo va bien, se considerará la posibilidad de continuar con la serie más allá de la segunda temporada.

¿En qué está basada la serie The Last of Us?

La serie está basada en el popular videojuego "The Last of Us", que tuvo su lanzamiento en junio de 2013 para PlayStation 3 y luego se añadió una precuela llamada "The Last of Us: Left Behind". En junio de 2020, se lanzó la exitosa secuela "The Last of Us Part II" para PlayStation 4. Ahora, Craig Mazin, creador de Chernobyl, y Neil Druckmann, creador del videojuego, utilizan todo este material para entretener y mantener pegados a los fanáticos la pantalla cada domingo con esta serie. El creador de la franquicia ya anunció que habrá varios episodios que se desvíen de la historia original del juego.