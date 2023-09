La serie de 10 capítulos inspirada en un libro bestseller ideal para los fanáticos del terror

Está basada en los libros de un reconocido autor de literatura de terror infantil. Cuál es esta nueva producción y cuándo se estrenará.

Si sos amante de las historias de terror, seguramente esta nueva producción de la plataforma de streaming, Disney Plus te cautivará. Es importante que tengas en cuenta que esta compañía está haciendo todo lo posible para mantener la atención de sus suscriptores teniendo en cuenta la fuerte competencia directa que se encuentra en el mercado y por ello estrenarán una interesante serie que se podrá ver en los próximos días. Cuál es el título que está basado en los libros de R.L Stine.

La serie de terror que cautivará a los suscriptores de Disney Plus

Se trata nada más y nada menos que de Escalofríos una serie inspirada en los bestsellers de Scholastic realizados por el escritor R.L. Stine, y sus capítulos estarán disponibles en la plataforma desde el próximo 13 de octubre. La unión entre Disney Branded Television y Sony Picutres Television se dará el gusto de estrenar una producción de 10 episodios en un mes en el que muchas personas conmemoran Halloween. Debido a este hecho, los directivos de ambas compañías se atrevieron a estrenarla en un periodo donde esperan tener gran repercusión.

“La franquicia Escalofríos de R. L. Stine es un fenómeno de la cultura popular que tiene un lugar muy especial en el corazón de gente de todas las edades. Estamos encantados de llevar esta escalofriante nueva serie al público de todas partes del mundo a lo grande en Disney+, y esperamos no solo que fascine a nuevas audiencias por las emociones y los escalofríos increíbles que les hará experimentar sino también a los fans de toda la vida que sienten nostalgia por las historias que marcaron su generación”, remarcó Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

Vale la pena recordar que Escalofríos fue una serie de libros que tuvo un interesante registro de ventas que alcanzaron más de 400 millones de libros que fueron impresos en 32 idiomas. Esta esperada producción audiovisual se basa en elementos depositados en las creaciones de Stine que estaban dirigidas a un público infantil de niños entre los 8 y 12 años. Entre los títulos más populares resaltan: Say Cheese and Die! (La sonrisa de la muerte); The Haunted Mask (La máscara maldita); The Cuckoo Clock of Doom (El reloj fatal); Go Eat Worms! (Vayan a comer gusanos); y Night of the Living Dummy (La noche del muñeco viviente).

Quiénes integran el elenco y la producción de la nueva serie de Disney Plus

Esta producción está protagonizada por Justin Long (Bárbaro) y Rachael Harris (Lucifer), en compañía de Zack Morris (Gente de barrio), Isa Briones (Star Trek: Picard), Miles McKenna (Guilty Party), Ana Yi Puig (Gossip Girl) y Will Price (The Equalizer).

Además se debe agregar que también participaron Nicholas Stoller (Los Muppets, el regreso) en conjunto con Rob Letterman (Pokémon: Detective Pikachu), quienes trabajaron en la realización de esta producción, de la mano de Hilary Winston (Community); Neal H. Moritz (franquicia Rápidos y furiosos); Iole Lucchese (Clifford: El gran perro rojo), de Scholastic Entertainment; Pavun Shetty (The Boys); Conor Welch (Platónico); Caitlin Friedman (Lago tranquilo), de Scholastic Entertainment; Erin O’Malley (New Girl); y Kevin Murphy (Esposas desesperadas). James Eagan (DC’s Legends of Tomorrow) y Nick Adams (BoJack Horseman), por su lado, estuvieron en la coproducción ejecutiva.