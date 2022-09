Por su nuevo look: el nuevo apodo que le pusieron a De Paul en la Selección

Se viralizó el nuevo apodo que le pusieron a Rodrigo de Paul sus compañeros de La Scaloneta.

Rodrigo de Paul sorprendió a todos con un cambio de look durante la concentración de la Selección argentina para los amistosos que el combinado nacional disputará ante Honduras y Jamaica en Estados Unidos y se filtró el nuevo apodo que le pusieron sus compañeros. El mismo pudo conocerse en un breve video en el que el jugador del Atlético de Madrid se divierte con Leandro Paredes y Alejandro "Papu" Gómez.

Además de ser un gran equipo dentro de la cancha, en cada convocatoria los jugadores La Scaloneta demuestran que también se llevan muy bien afuera del césped. Cada vez que se juntan para jugar con la camiseta celeste y blanca, los divertidos videos con los integrantes de la Selección argentina se repiten y viralizan por todos lados.

En ese sentido, Rodrigo de Paul sorprendió a todos en las últimas horas al mostrar un fuerte cambio de look al teñirse de rubio. Rápidamente los memes y bromas por parte del público llenaron las redes sociales, algo que sin dudas tomaron los futbolistas de La Scaloneta, que aprovecharon para ponerle un nuevo apodo a su divertido compañero, uno de los más queridos tanto dentro del plantel como entre los fanáticos del combinado nacional.

El nuevo sobrenombre de De Paul se conoció en público con un breve video en el que está junto a Leandro Paredes y Alejandro "Papu" Gómez yendo hacia un ascensor, donde esperan otros compañeros. En la divertida grabación, los tres futbolistas caminan y bailan al ritmo de "Despechá", el hitazo de Rosalía que se viralizó en el último tiempo.

De Paul es el último en subir al ascensor donde se puede ver también a Ángel di María y Ángel Correa, entre otros, donde se escucha que le dicen "Diosito". El apodo es en clara referencia al personaje que interpretó Nicolás Furtado en El Marginal, una de las ficciones argentinas más populares de los últimos años.

Rodrigo de Paul habló de su romance con Tini

"Las injusticias no me gustan. Yo siempre digo que no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva", comenzó el futbolista, al tiempo que aclaró que tiene una vida como cualquier persona, por lo que las separaciones son algo que puede sucederle. En ese sentido, reconoció que la vida lo llevó a conocer a Tini, una figura muy reconocida en muchos países, lo que hace que todo lo que les suceda "venda".

Además, De Paul agregó que se trata de dos personas jóvenes que buscan llevar alegría a las casas, "ella con su trabajo y yo con el mío", explicó. Sobre la incomodidad que le generó estar en el centro de la polémica, el futbolista detalló: "Lo que más me molestó siempre fueron no las injusticias a mi, sino a los que estaban alrededor: ella, mi mamá, la gente que uno quiere".

"La gente opina, a veces con ganas de dañar o vender alguna noticia, y yo en mi vida cotidiana vivo muy tranquilo porque sé cómo me comporté siempre", agregó Rodrigo de Paul en su charla con TyC Sports desde Miami, donde el viernes Argentina se enfrentará a Honduras. Para cerrar el tema, el futbolista insistió en que Tini "siempre se comportó de una manera muy correcta" y concluyó: "En nuestra vida nos va bien porque hacemos las cosas sin perjudicar a nadie".