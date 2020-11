El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recordó entre risas cómo fue el momento en el que Alberto Fernández lo llamó para avisarle que sería candidato a presidente junta a Cristina Kirchner para las elecciones de 2019 y se refirió a una insólita decisión que tuvo que tomar.

En su paso por Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff le consultó sobre la famosa "anécdota del asado" y el funcionario contó la manera en que vivió ese día clave: “Íbamos en el auto. Alberto manejaba y me dijo 'te tengo que contar algo, voy a ser candidato a presidente y no podés decir nada. Cristina me va a acompañar'".

"Le dije que sí, que contara conmigo, vamos para adelante y trabajemos con esto. Y ahí empezamos a trabajar. Al día siguiente, me llamó temprano. Me dijo 'vení para el departamento'. Le dejé mis hijos a mi mamá, yo no podía contar nada. No le conté a mi mujer". "Esa noche, no dormí", agregó.

"Me dijo: 'No podés contar nada'. Mañana vamos a hacer esta presentación. Me terminé tomando un whisky para ver si me dormía. Pobre Josefina (su esposa), debe haber pensado cualquier otra cosa menos esto. Dejé mis hijos en lo de mi mamá, me fui para lo de Alberto y en ese trayecto se anunció. Se había preparado todo para que se anunciara en las redes sociales".

Por otro lado, Cafiero recordó con gracia la insólita anécdota sobre la tira de asado que tuvo que sacrificar por la candidatura de Alberto Fernández, que ocurrió durante el mediodía de un sábado. "La historia es que el me cuenta el viernes y yo le pregunto cómo iba a ser. Me cuenta que el video se publicaba mañana con este contenido".

Le pedí que me dijera porque había sacado una tira de asado del freezer porque iba a hacer un asado el sábado al mediodía y me dijo que no me preocupe, que iba a ser a la noche. Me llamó a la mañana y me dijo venite ahora", recordó.