Santiago Maratea dijo presente en la última edición de PH Podemos Hablar, donde Andy Kusnetzoff llevó adelante uno de los programas más complicados y duros en lo que va del año. El influencer reveló una dramática experiencia que vivió hace algunos años, cuando su madre se suicidó e hizo emocionar a varios de los famosos presentes.

En uno de los tramos de PH Podemos Hablar, las luces del estudio bajaron y un fuego -a modo de fogón- se lució en el centro del estudio. Kusnetzoff se preparó y le consultó a los invitados: "Si pudieran tener una máquina del tiempo, y pudieran volver a un día en particular por varias horas, ¿a qué día sería y qué harían?".

Pese a que cada uno de los protagonistas hablaron con un tono emotivo, lo cierto es que cuando Santi Maratea alzó la voz, se produjo un silencio absoluto. Ante la atenta mirada de Marcelo Polino, Nacha Guevara, Mercedes Funes, Toti Ciliberto y el propio conductor del programa, el joven manifestó: "Hablaría con mi vieja, no porque me quedó algo para decir sino porque murió repentinamente y cuando alguien se muere así muy rápido uno igual quiere cinco minutitos".

Santi Maratea y la cruda confesión sobre el suicidio de su madre

Con una claridad absoluta, Santiago Maratea reveló qué le sucedió a su madre: "Mi mamá se suicidó y para mí eso es muy interesante porque me obliga a mí a incluirme en el proceso de la muerte de una madre. Y el respeto, ella lo decidió, no lo entiendo y me dolió mucho, pero el gran desafío mío es respetarla a ella que fue muy juzgada toda la vida, por su forma de ser o su entorno que juzgaba tanto. Yo siempre le decía 'alejate de esa gente, que es una mierda.' Ella era igual, ella hablaba de los vecinos, de cómo se viste el de al lado... Y yo siempre la banqué, con lo que ella decidía y por ahí los vecinos criticaban".

En tanto, Maratea señaló que le fue muy complicado dar un discurso en el funeral de su madre: "Me pasó que en el entierro tuve que hablar y estaba toda esta gente... Y yo decía: 'Qué injusto' porque ellos se van a ir de acá diciendo 'mirá como terminó Mariana, qué le habrá pasado'".

Finalmente, y mientras Nacha Guevara y varios de los famosos presentes lagrimeaban, el influencer explicó qué haría si tuviera la posibilidad de volver a dialogar con su madre: "Yo la voy a bancar siempre a mi vieja. Si pudiese hablar de vuelta con ella, no le preguntaría por qué lo hizo. Hablaría como hablé siempre y trataría de conocerla un poco más, aunque la conocía mucho. Conocer a veces ayuda a respetar y a mí me gusta mucho pensar que algún día voy a entender lo que pasó. Y va a ser muy sabio".

