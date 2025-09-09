Una mujer de 81 años cuenta sus trucos para poder hacer ejercicios de fuerza.

Elaine Paddor es el nombre de la mujer que empezó a entrenar a los 37 años y desde entonces no paró: hoy tiene 81 y cuenta con una vitalidad propia de alguien mucho más joven, dada su masa muscular y agilidad. La estadounidense reveló sus tips para llegar a su edad de esa manera y relató cómo fue su camino hacia los hábitos saludables.

Paddor cuenta que alrededor de los 50 años tuvo un impass con el entrenamiento y que notó las consecuencias en su cuerpo en ese momento, pero luego volvió al ruedo y desde entonces fue una aficionada fiel a las rutinas de ejercicios. "Estar fuerte es divertido. Simplemente, escucho mi cuerpo", comentó Elaine en diálogo con el medio Woman's Health sobre su vínculo con la vida saludable.

"Elaine se fija constantemente pequeñas metas para lograrlas. Esto demuestra que se puede ganar fuerza a cualquier edad. Se necesita constancia, disciplina y persistencia, pero podemos elegir cómo envejecemos", reflexiona la entrenadora de Elaine Paddor. Por su parte, la mujer de 81 años recordó el momento en que desistió del ejercicio y soltó: "A mediados de mis 50, me volví perezosa y subí un poco de peso, pero no duró mucho. Seguía siendo fuerte; simplemente no hacía mucha actividad física. A finales de mis 50, volví a levantar pesas y he sido constante desde entonces".

Es sabido que el entrenamiento cardio no sirve para ganar masa muscular si no es acompañado por ejercicios que incluyan el levantamiento de un peso significatico para el cuerpo, siempre orientado por un profesional. "Hace unos dos años, incorporé más el levantamiento de pesas a mi vida, centrándome en fortalecer tanto la parte superior como la inferior del cuerpo con máquinas", contó Paddor al respecto. Y añadió: "Normalmente me dejo llevar por la sensación al hacer ejercicio: si algo me resulta fácil ese día, añado más peso o repeticiones. Si algo no me convence, sigo adelante y pruebo algo diferente".

Elaine Paddor.

Los tips de Elaine Paddor para entrenar con fuerza

Tres series de elevaciones de piernas colgado de la barra, tantas repeticiones como pueda hacer en cada serie.

Tres series de paradas de manos, manteniendolas durante el mayor tiempo posible.

Tres series de cada uno de los siguientes ejercicios: flexión de tríceps , inmersión de tríceps, extensión de piernas y dominada con máquinas.

