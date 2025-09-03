El entrenamiento bestial de The Rock para su nueva película ovacionada por la crítica.

El ex luchador de la WWE y actor Dwayne "The Rock" Johnson está disfrutando las mieles del éxito con las primeras proyecciones de The Smashing Machine, película biopic de Benny Safdie en la que encarna a la leyenda de la UFC Mark Kerr. "The Rock", quien fue ovacionado durante 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia reveló cómo fue el entrenamiento para su increíble cambio físico.

"The Rock" compartió en su cuenta de Instagram un impactante video de su primer día de entrenamiento en MMA (Artes Marciales Mixtas), asegurando que está en camino de convertirse, literalmente, en una auténtica "máquina". En las imágenes puede verse a Johnson en el ring con su sparring al que asedia utilizando golpes, llaves e incluso patadas propias de la UFC. Aunque la película todavía no tiene fecha de estreno en los cines de Argentina, se espera que esta sea durante el 2025.

"Tuve la suerte de tener la carrera que he tenido a lo largo de los años y de hacer las películas que he hecho, pero había una voz dentro de mí, una vocecita que decía: 'Bueno, ¿y si pudiera hacer más? Quiero hacer más, ¿y qué significa eso?'. Tengo experiencia en la lucha libre, tanto profesional como amateur, pero este es un mundo completamente nuevo y lo abordo con un respeto inmenso por los luchadores. Me he esforzado muchísimo; esto es un verdadero esfuerzo de equipo para lograr algo así", relató el actor estadounidense Dwayne Johnson en declaraciones a la prensa antes de ahondar en su entrenamiento para lucir un increíble cambio físico.

Una rutina para tener un cuerpo escultural

El régimen de entrenamiento de Dwayne Johnson consistió en tres sesiones diarias para trabajar su físico que incluyeron: