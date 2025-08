Ni gimnasio ni correr: los 3 ejercicios más saludables y efectivos, según expertos, que no requieren tanto esfuerzo.

Existen tres ejercicios de bajo impacto que los expertos recomiendan practicar a diario, ideales para quienes no quieren correr ni ir al gimnasio. Al contrario de lo que muchas personas piensan, toda actividad física aporta beneficios para la salud. No es necesario que te exijas de más levantando peso o corriendo si eso no es algo que te hace sentir bien. Afortunadamente, hay otros tres ejercicios de bajo impacto que según expertos, incluso tienen algunos aspectos más favorables para la salud, ya que contribuyen a la longevidad, promueven un envejecimiento saludable y relajan el sistema nervioso central, ideales si sufrís de estrés y/o ansiedad.

El ejercicio de bajo impacto es aquel que implica movimientos suaves de las extremidades y articulaciones, pero que al mismo tiempo, te hacen ganar resistencia física, fuerza, elasticidad e incluso mejorar tu salud cardiovascular. Su gran ventaja es que, en general, no producen tanto agotamiento como el levantamiento de demasiado peso o correr muy rápido.

"No siempre necesitamos esforzarnos al máximo para sentirnos fuertes—he aprendido que a veces, al reducir la velocidad, es cuando realmente se produce la transformación”, dice Karena Dawn, cofundadora de Tone It Up, en diálogo con Real Simple. Además, estos ejercicios promueven la conexión mente-músculo, ideales para la salud cerebral y mental.

Los tres ejercicios de bajo impacto que hay que practicar, según expertos

1. Yoga

El yoga combina ejercicio físico con una meditación. Tiene amplios beneficios tanto para la salud física y mental, ya que te da mucha fuerza, elasticidad e incluso reduce o elimina contracturas o dolores físicos. Además, relaja el sistema nervioso central, especialmente si se lo practica con técnicas de meditación y/o respiración. Aunque parezca un entrenamiento demasiado tranquilo, no lo es. Hacer sus posiciones requiere de mucha destreza, concentración, la postura y fuerza. Si sos constante y lo practicás a diario, vas a notar cómo tu cuerpo se tonifica, al mismo tiempo que gestionás mejor el estrés y la ansiedad.

2. Pilates

El pilates, disciplina desarrollada por Joseph Pilates, no tiene un impacto tan alto sobre el cuerpo como levantar grandes cantidades de peso, ya que se trabaja con el propio peso del cuerpo. Esto no significa que no te ayude a desarrollar masa muscular y tonificarte. De hecho, esta práctica da muy buenos resultados físicos. Se realiza en una camilla especial, pero también podés hacer ejercicios de pilates en casa con una colchoneta en el piso, guiándote por videos tutoriales de profesores en YouTube. Su gran ventaja es que fortalece el core, mejora la postura y la flexibilidad, al igual que el yoga, pero con peso.

3. Ejercicios con bandas de resistencia

Si querés tonificar tu cuerpo pero sin ir al gimnasio ni levantar mucho peso, los ejercicios con bandas de resistencia son ideales. Además, se pueden hacer tranquilamente en casa, ya que lo único que necesitás es una banda especial, que podés usar tanto para piernas y glúteos como para brazos y espalda. Con este simple accesorio (y si querés, una colchoneta para el piso), ya podés practicar estos ejercicios. Si los hacés solo en casa y no sabés cómo se realiza la técnica, se aconseja que sigas alguna clase en YouTube.