Chair work-out, el tipo de ejercicio que "está al alcance de todos" y es perfecto para tonificar todo el cuerpo

Para quienes ya no quieren pagar la suscripción en el gimnasio o tienen muy poco tiempo para hacer ejercicio existe el Chair Workout: el entrenamiento en el que no hace falta salir de casa, solo se necesita una silla. Se trata de una alternativa accesible y sencilla que es muy efectiva, ya que sirve para tonificar todo el cuerpo.

Chair Workout: el entrenamiento que se puede hacer en cualquier lugar

El entrenamiento en silla es un opción accesible y efectiva que se puede realizar en cualquier lugar, ya sea en casa, en el trabajo y hasta durante un viaje. La clave está en usar el propio cuerpo como resistencia y una silla como punto de apoyo. Lo ideal siempre es usar una silla robusta, con cuatro patas resistentes y respaldo. Nunca se debe elegir una con ruedas, ya que no tiene la estabilidad necesaria.

El chair workout ayuda a mantener la fuerza muscular y trabajar el equilibrio

De acuerdo a la revista Harvard Health Publishing, este tipo de entrenamiento ayuda a la salud del corazón y a mantener la fuerza muscular. Es un gran aliado para que las personas mayores puedan realizar actividades diarias como mantener el equilibrio y moverse con mayor facilidad, o para las personas que deciden volver a realizar actividad física.

Esta es la rutina clave Chair Workout: qué ejercicios se pueden hacer

Con este tipo de entrenamiento es posible trabajar y tonificar todo el cuerpo, aunque las piernas y el core reciben mayor énfasis. En declaraciones a GQ, Juan Ruiz López, director del Centro de Entrenamiento Personal JRL, señaló que los ejercicios más efectivos para realizar con el Chair Workout son:

Las planchas con los pies sobre la silla y las manos en el suelo, ideal para tonificar abdominales y trabajar el equilibrio.

y las manos en el suelo, ideal para tonificar abdominales y trabajar el equilibrio. Los "mountain climbers" con las manos en el asiento para trabajar el core y añadirle un aspecto aeróbico al entrenamiento.

para trabajar el core y añadirle un aspecto aeróbico al entrenamiento. Los "squat to box" que sirven para tonificar las piernas y mejorar la estabilidad.

Uno de los ejercicios más recomendados son las planchas con los pies sobre la silla y las manos en el suelo

Los ejercicios se pueden hacer por repeticiones, pero para que sea más efectivo el entrenador recomienda realizar una serie durante 40 segundos, seguidos de 20 segundos de descanso, y completar al menos 20 minutos.

“Deberemos prestar atención a la posición de la espalda para no arquearla, evitar cargar demasiado peso sobre las muñecas, bloquear las articulaciones –sobre todo los codos en algunos ejercicios de tren superior–, y no dejarnos caer de golpe sobre la silla”, aconsejó el experto.