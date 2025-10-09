Ideal para hacer en casa: rutina de yoga para tonificar los glúteos sin tener que ir al gimnasio.

Existen ciertos ejercicios de yoga que pueden ayudarte a tonificar los glúteos. Ir al gimnasio y levantar peso no es la única manera de modificar la forma de los glúteos y las piernas. Afortunadamente, también es posible a través de la práctica de ejercicios en casa dados por una experta en yoga.

Si no te gusta ir al gimnasio o no contás con la posibilidad de hacerlo, estos ejercicios de yoga que Luly Garza Yoga, experta en esta práctica, comparte en su cuenta de TikTok, son ideales para hacer en casa si querés tonificar los glúteos y piernas. Con que les dediques al menos 15 minutos al día, vas a notar resultados al largo plazo. Estos ejercicios combinan los estiramientos de yoga con el trabajo muscular de pilates.

Ejercicios de yoga para glúteos y piernas

1. Squat + oblicuos

Colocate con las dos piernas bien separadas entre sí. Las puntas de los pies no deben ir apuntando hacia el frente, sino hacia los costados. Flexioná tus rodillas mientras llevás tus manos detrás de tu nuca.

Bajá y subí el torso hasta sentir la tensión en los glúteos, mientras inclinás tu cabeza hacia un lado y luego hacia el otro. Esa torsión también te va a ayudar a trabajar el tronco superior. Repetí varias veces.

2. Clams elevadas

Recostate de costado, con un brazo sosteniendo tu cabeza. Poné las piernas en posición de rana, una apoyada en el suelo y otra elevada en el aire, con tus dos dedos gordos del pie tocándose entre sí. Abrí y cerrá las piernas varias veces durante algunos minutos. Este ejercicio te ayuda a tonificar glúteos y piernas. Repetí lo mismo del otro lado, con la pierna contraria.

3. Clams elevadas + estrirá pierna

Quedate en la misma posición, pero ahora levantá una pierna hacia arriba, bien estirada. Cerrá y abrí tus piernas como en el ejercicio anterior, y luego extendela nuevamente hacia arriba. Repetí varias veces. Tenés que sentir cómo te queman los glúteos y las piernas. Este ejercicio también trabaja tu elongación. Repetí lo mismo del otro lado, con la pierna contraria.

4. Leg raises

Acostate de costado con tu cabeza apoyada sobre uno de tus brazos, que harán de almohada. Estirá la pierna de abajo y dejala relajada en el piso, mientras la otra permanece flexionada, cómoda en el suelo. La que está relajada debe subir y bajar en el lugar, sin mover el resto del cuerpo. Hacé esos movimientos cortos y repetitivos varias veces.

5. Abre / cierra

Acostate boca arriba, con tus manos debajo de los glúteos. Abrí las piernas en forma de V y luego cerralas, bien estiradas. Abrí y cerrá lo más que puedas, y cuando estén arriba, cruzalas. Repetí varias veces hasta que sientas que te queman los músculos.5. Puente

Acostate boca arriba, con los dos brazos estirados a los costados de tu cuerpo. Elevá la pelvis hacia arriba, metiendo para adentro la panza y los glúteos. Tenés que sentir cómo te queman los cuádriceps y los glúteos. Bajá y subí varias veces y luego mantenete arriba un rato.