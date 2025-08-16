EN VIVO
Rutas

Instalan luces LED en una importante ruta de Buenos Aires: cuál es

Una importante ruta de la Provincia de Buenos Aires ahora cuenta con un sistema de luces LED. Esta nueva obra busca mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito.

16 de agosto, 2025 | 15.43

Instalaron luces LED en una importante ruta de la Provincia de Buenos Aires (PBA). En el marco de las obras de ensanche y repavimentación que se están llevando a cabo en una zona de PBA, se instaló un nuevo sistema de iluminación para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito.

Se trata de la Ruta Provincial N° 4 de La Matanza, también conocida como Camino de la Cintura. Estas luminarias se instalaron entre Villa Luzuriaga y San Justo. “Instalamos luminarias LED como parte del plan de obras de ensanche y repavimentación de la Ruta Provincial N° 4, que se desarrolla entre la Ruta Nacional N° 3 y la avenida Don Bosco”, destacaron desde la Comuna.

Rutas: instalan nuevas luces LED en La Matanza.

Y agregaron: “Con el fin de garantizar una correcta fluidez del tránsito y mayor seguridad vial, beneficiando a más de 150 mil vecinas y vecinos que circulan diariamente por la zona. Con más y mejor iluminación, seguimos transformando La Matanza para que cada vecina y vecino pueda transitar con tranquilidad y disfrutar de su barrio con mayor seguridad”.

Finalmente, la Comuna cerró: “Seguimos llevando a cabo el megaplan de obras públicas que transformará la vida de toda nuestra querida comunidad matancera. Más iluminación, más prevención y más ahorro de energía para nuestras vecinas y vecinos”. Se espera que de esta forma, circule mejor el tránsito y se prevengan choques y accidentes.

MÁS INFO

Qué son las luces LED y cómo se diferencian de las comunes

Las luces LED, a diferencia de las comunes, no dependen de un filamento que se calienta ni de gases a presión que se encienden. Tienen una luz mucho más dirigida y controlada, evitando pérdidas hacia arriba o hacia los costados. En rutas y autopistas se están reemplazando las viejas luminarias por LED porque dan más seguridad vial, consumen menos electricidad, requieren menos mantenimiento y contaminan menos.

Estas luces consumen hasta un 50 o un 70% menos que las lámparas de sodio o mercurio y duran entre 30.000 y 50.000 horas. Su luz es blanca y clara y bastante más intensa que las comunes, lo que mejora la visibilidad, el contraste y la percepción de colores. Además, no contienen mercurio ni gases contaminantes, lo que las vuelve una opción más amigable con el medioambiente.

Trending
Fútbol Argentino
El plan de Foster Gillett suma adeptos y la burbuja del mercado de pases empieza a crecer Federico Lamas
Las más vistas