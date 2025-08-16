Instalan luces LED en una importante ruta de Buenos Aires: cuál es.

Instalaron luces LED en una importante ruta de la Provincia de Buenos Aires (PBA). En el marco de las obras de ensanche y repavimentación que se están llevando a cabo en una zona de PBA, se instaló un nuevo sistema de iluminación para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito.

Se trata de la Ruta Provincial N° 4 de La Matanza, también conocida como Camino de la Cintura. Estas luminarias se instalaron entre Villa Luzuriaga y San Justo. “Instalamos luminarias LED como parte del plan de obras de ensanche y repavimentación de la Ruta Provincial N° 4, que se desarrolla entre la Ruta Nacional N° 3 y la avenida Don Bosco”, destacaron desde la Comuna.

Rutas: instalan nuevas luces LED en La Matanza.

Y agregaron: “Con el fin de garantizar una correcta fluidez del tránsito y mayor seguridad vial, beneficiando a más de 150 mil vecinas y vecinos que circulan diariamente por la zona. Con más y mejor iluminación, seguimos transformando La Matanza para que cada vecina y vecino pueda transitar con tranquilidad y disfrutar de su barrio con mayor seguridad”.

Finalmente, la Comuna cerró: “Seguimos llevando a cabo el megaplan de obras públicas que transformará la vida de toda nuestra querida comunidad matancera. Más iluminación, más prevención y más ahorro de energía para nuestras vecinas y vecinos”. Se espera que de esta forma, circule mejor el tránsito y se prevengan choques y accidentes.

Qué son las luces LED y cómo se diferencian de las comunes

Las luces LED, a diferencia de las comunes, no dependen de un filamento que se calienta ni de gases a presión que se encienden. Tienen una luz mucho más dirigida y controlada, evitando pérdidas hacia arriba o hacia los costados. En rutas y autopistas se están reemplazando las viejas luminarias por LED porque dan más seguridad vial, consumen menos electricidad, requieren menos mantenimiento y contaminan menos.

Estas luces consumen hasta un 50 o un 70% menos que las lámparas de sodio o mercurio y duran entre 30.000 y 50.000 horas. Su luz es blanca y clara y bastante más intensa que las comunes, lo que mejora la visibilidad, el contraste y la percepción de colores. Además, no contienen mercurio ni gases contaminantes, lo que las vuelve una opción más amigable con el medioambiente.