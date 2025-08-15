A dos días del cierre de listas en PBA, la estrategia del peronismo y la danza de nombres

El próximo domingo 17 de agosto a la medianoche vencerá el plazo final para presentar a los y las candidatas a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Al igual que en suelo bonaerense, “Fuerza Patria” será el sello que utilizarán de cara al 26 de octubre cuando se utilice por primera vez la Boleta Única Papel. La sede en la que se definirán los 35 nombres serán en el PJ Nacional en Matheu 130. Las 3 tribus; con distintos intereses en juego.

Con ese escenario definido, las tres fuerzas - Frente Renovador, La Cámpora y Movimiento Derecho al Futuro - definen sus estrategias para llegar a un cierre menos traumático que el se dio en Casa de Gobierno el 19 de julio pasado. Si se mira la lista de 2021, que es la que se pondrá en debate, de los 15 diputados y diputadas que metió el peronismo 6 dirigentes responden a Cristina Fernández; 4 a Axel Kicillof y los 4 restantes a Sergio Massa. El objetivo sería respetar esas cifras aunque, todo parece indicar que habrá heridos para todos y todas.

La boleta del peronismo en 2021

Una banca a disposición

En la lista de 2021, quien encabezó fue Victoria Tolosa Paz. La dirigenta que durante la gestión de Alberto Fernández se mostró muy cercana, también fue en la elección de 2023 en segundo lugar en la lista legislativa. Al igual que Máximo Kirchner tienen mandato vigente hasta 2027.

En diálogo con El Destape, Tolosa Paz manifestó que "trabajo en cada sección como si fuese candidata". Además negó que vaya a pedir una banca para su espacio. "No es posible", dijo y agregó: "En este contexto trabajaremos para la unidad". Actualmente, la diputada nacional responde al MDF, aunque, a la hora de contabilizar las bancas que responden a calle 6, no hicieron mención a ella. De esta manera se abre la posibilidad de un escaño que podría servir para sumar a diferentes espacios. Un caso muy puntual sería el de Juan Grabois.

Las posturas de los espacios

Desde el MDF repiten una frase que la hicieron mantra: “No hay octubre sin septiembre”. El foco del Gobernador bonaerense es sacar el mejor resultado posible en la elección desdoblada que se realizará dentro de 24 días. Y ello se observa en la agenda que armó en el sprint final: la semana que viene visitará 15 ciudades en 5 días. “La elección de septiembre es la más importante”, recalaron a El Destape desde calle 6.

“No vamos a pedir encabezar la lista”, avisaron desde el espacio aunque aclararon que pretenden mantener las bancas actuales. El MDF resalta que tiene “4 escaños” propios. De la lista del 2021 entienden que el ex ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán (entró 2do), el sindicalista de la CTA, Hugo Yasky (8vo), el ex intendente Julio Pereyra (10mo) y la matancera Brenda Vargas Matyi (13ava), forman parte del MDF. Pese a que piden “4 cargos entrables”, eso no significa que sea necesariamente el mismo orden. “No nos desvela”, indicaron y le bajaron el precio.

En la últimas horas, el candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Gabriel Katopodis, se refirió en 221radio al cierre de listas: “Me encantarían nombres como Mariel Fernández (intendenta de Moreno), Federico Achaval (Pilar), Ariel Sujarchuk (Escobar) o Federico Otermín (Lomas de Zamora)”. Y sumó: “Hay una generación de compañeros que están gestionando muy bien, vienen ganando elecciones y tienen el respaldo de su gente. Una lista con compañeros de ese perfil me encantaría”.

Lo cierto es que un intendente o intendenta con diálogo entre las tribus peronistas podría encabezar la lista y garantizar una campaña con igual intensidad que la de septiembre. Sobre esta posibilidad, el MDF y el massismo dieron el visto bueno.

En ese sentido, las últimas declaraciones de Sergio Massa llamaron la atención a propios y extraños. “Lo único importante de todo este quilombo es que el sábado cerremos una buena lista de unidad", dijo Sergio Massa en un audio enviado a un programa de radio. “Quiero unidad, lo demás es secundario”, planteó y agregó “nadie va a quedar conforme, pero todos tenemos que estar adentro”.

El Frente Renovador tiene a 4 dirigentes que renuevan: Marcela Passo (3ra), Constanza Alonso (9na), Mónica Litza (11va) y Daniel Arroyo (12). Sobre la posibilidad de que el espacio pueda poner a la cabeza de lista, no lo descartaron: "Sergio (Massa) siempre va a querer poner gente", dijeron a este medio desde su entorno. Y, en ese línea, deslizaron como posibilidad a "Juan Andreotti, intendente de San Fernando". "Es joven, tiene gestión y diálogo con todos", indicaron. También se mostraron conformes con la idea de que sea "Federico Achaval (Pilar) quien encabece". Un dato no menor es que Achaval era el hombre que Cristina había pedido para encabezar la lista de la primera sección electoral. El dirigente corre con algunos metros de distancia por sobre el resto para encabezar.

Finalmente, desde La Cámpora el operativo clamor por Máximo Kirchner en las redes sociales sigue vigente. Lo curioso es que, actualmente, Kirchner tiene mandato vigente, ya que ingresó en 2023 con un mandato de 4 años. De encabezar sería una nueva testimonial. El caso de Martín Sabatella es uno de los tantos ejemplos de los dirigentes que se sumaron al pedido:

Los 6 dirigentes que renuevan en este 2025 son el gremialista Sergio Palazzo (4to), la dirigenta de Zárate, Agustina Propato (5ta), Leopoldo Moreau (6to), Vanesa Siley (7ma), Rogelio Iparraguirre (14vo) y Mónica Macha (15va). Además de estos nombres, hay otros que suenan con fuerza. Eduardo "Wado" de Pedro, podría estar en la lista con los ojos puestos en el 2027 y la posibilidad de buscar un cargo Ejecutivo. En tanto, la ex ministra de Gobierno de Kicillof y actual senadora bonaerense, Teresa García, es una de las dirigentas que también suena para estar en la lista nacional.