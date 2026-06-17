Ruta del tapeo: 10 restaurantes de Buenos Aires para probar platitos picantes, tortillas rellenas y vermut tirado

Tapas en Buenos Aires.

La cultura del tapeo dejó de ser una costumbre española para transformarse en una tendencia gastronómica que crece año tras año en Buenos Aires. Compartir pequeños platos, probar distintos sabores en una misma comida y acompañar la experiencia con vermut, vino o cócteles son uno de los rituales favoritos de los porteños.

Como parte del Día Mundial de la Tapa, que se celebra cada 18 de junio, restaurantes y bares de distintos barrios de la Ciudad y el conurbano reivindican esta forma de comer que combina sociabilidad, producto y creatividad. Desde recetas tradicionales ibéricas hasta reinterpretaciones latinoamericanas y porteñas, estas son algunas de las propuestas más interesantes para recorrer la ciudad a través de los bocados.

Tapas en Buenos Aires.

Tortillas, croquetas y clásicos españoles que nunca fallan

Para quienes buscan una experiencia cercana al tapeo tradicional, hay varias direcciones que se destacan por su fidelidad a las recetas ibéricas.

En Bilbao, en Palermo, las gambas al ajillo, las croquetas de jamón ibérico, las papas bravas y las distintas versiones de tortilla española son protagonistas durante todo el año. La experiencia se completa con vermouth de la casa servido con soda, una combinación inseparable de la cultura española.

Muy cerca de esa tradición aparece Ostende, en Colegiales, donde el espíritu del bodegón costero argentino se mezcla con referencias españolas. Rabas, chipirones, gambas al ajillo, croquetas y una tortilla española que puede pedirse clásica o rellena de mozzarella forman parte de una propuesta ideal para compartir junto a vermuts artesanales.

Tapas en Buenos Aires.

La misma lógica se replica en Lisboa Cantina, en Caballito, donde sobresalen las tortillas rellenas de mozzarella y jamón, los buñuelos de espinaca con alioli y las rabas con alioli de lima, acompañadas por aperitivos clásicos como Cynar, Campari o vermut.

Platitos picantes y sabores que recorren América Latina

La nueva generación del tapeo también incorpora influencias latinoamericanas y un mayor protagonismo de los sabores intensos.

Tapas en Buenos Aires.

En Ronconcon, en Caballito, la propuesta cruza Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador en una misma mesa. Los tacos de entraña con salsa macha, los patacones con carne mechada y los tequeños con jalea de ají amarillo ofrecen una experiencia donde el picante aparece con personalidad propia.

Sifón Sodería, por su parte, apuesta por una interpretación contemporánea del concepto con taquitos de carne, salsa roja tatemada, pico de gallo y cilantro, además de papas rosti con sriracha y croquetas de hongos. Todo acompañado por vermuts y cócteles donde la soda funciona como sello distintivo.

En Casa Planes, el proyecto gastronómico impulsado por Eduardo “Cabito” Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, la propuesta mezcla tapeo porteño con ingredientes regionales. Entre los imperdibles aparecen la tortilla de papa con lactonesa de chistorra, los mbejú rellenos y el hummus con pickles y pan naan.

De Los Cardales a Nordelta: las propuestas más originales para celebrar el Día Mundial de la Tapa

Algunas de las experiencias más interesantes se encuentran fuera del circuito tradicional de bares porteños.

En Chizza, en Los Cardales, la inspiración española y mediterránea se cruza con productos locales en tapas como los chipirones con alioli y salsa brava, las croquetas de centolla y langostinos o el kebab de cordero casero con menta.

Tomate, con locales en Palermo, el Rosedal y Pilar, apuesta por una versión más relajada y contemporánea del tapeo. La tortilla de papas y cebolla comparte protagonismo con hummus de zanahorias asadas, langostinos crispy y tablas de quesos y charcutería ideales para compartir.

La lista también incluye a Eléctrica Pizza, que suma halloumi grillado, gírgolas crocantes y hummus de arvejas en un espacio donde la gastronomía convive con la música y la cultura; y a Joaquín Vasco Wine Spot, en Nordelta, donde las tapas de inspiración española se combinan con una cuidada selección de vinos de alta gama, jamón bellota, ventresca y quesos gourmet.

Tapas en Buenos Aires.

Lejos de ser una moda pasajera, el tapeo encontró en Buenos Aires un terreno fértil para reinventarse. La mezcla entre tradición española, creatividad local y la búsqueda de experiencias gastronómicas compartidas convirtió a los pequeños platos en uno de los formatos favoritos de la escena culinaria actual. En el Día Mundial de la Tapa, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos: desde vermut tirado y tortilla clásica hasta tacos picantes, croquetas gourmet y recetas que cruzan continentes en un solo bocado.