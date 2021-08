Montaner sorprendió a Ricky al dejar afuera de la familia a Stefi Roitman: "Ella sabe"

El jurado de La Voz Argentina brindó una entrevista junto a sus hijos y aseguró que la pareja de Ricky Montaner hasta el momento no integra su círculo íntimo.

Ricardo Montaner está en boca de todos gracias a su rol en La Voz Argentina, el reality éxito de Telefe. Sin embargo, sus declaraciones no siempre dejan contentos a sus seguidores o, incluso, a su propia familia. Así ocurrió en una entrevista con el ciclo Hoy Día de Telemundo, minutos antes del show que brindó en República Dominicana junto a sus hijos Mau y Ricky, Evaluna Montaner y Camilo, su yerno, donde sorprendió a todos al no incluir a Stefi Roitman dentro del clan Montaner.

En una distendida charla, la periodista le preguntó al líder de la familia qué siente al ver lo lejos que llegaron todos ellos en su carrera musical. Al cantante colombiano lo consideró como un hijo más. “Me siento raro cuando se hace la salvedad con Camilo. Porque estamos acostumbrados a que Camilo, al igual que Sara, que es mi nuera, y Pao y Gime, son hijos”, destacó Ricardo Montaner al escuchar la pregunta.

Fue ahí cuando Ricky lo interrumpió, pensando que se había olvidado de la actriz argentina: “¿Y Stef qué?”, ya que fue la única a la que no nombró. Pero el padre señaló que todavía no pertenece al clan Montaner. Y tuvo sus motivos, es que para él el título pasa por una cuestión formal: “Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero ahí sí será de la familia. A partir de enero... ella sabe”.

El casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman

Algunos meses faltan para que ambos den el sí en la ceremonia religiosa que se llevará a cabo en el comienzo del 2022. Previamente, en una entrevista con Quiero Musica TV, Ricky Montaner había adelantado que su novia tampoco integra el chat familiar de WhatsApp. El coach de La Voz Argentina dijo que va a formar parte del grupo cuando se casen, al igual que Camilo que ingresó luego de haber intercambiado anillos con Evaluna.

En octubre del año pasado, la pareja de artistas se comprometió y Ricardo Montaner les había enviado un mensaje que también generó comentarios en las redes. “Me haces muy feliz haciendo feliz a mi hijo... te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios”.

El último sábado 31, la familia Montaner se reunió por primera vez en un escenario para dar un espectáculo único. Desde el Anfiteatro Altos de Chavón, en República Dominicana, Ricardo, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo hicieron vibrar a una multitud en todo el mundo al ritmo de sus canciones. Asimismo, se agotaron las 1.000 entradas presenciales que se pusieron a la venta para el show presencial, que tuvo una superproducción donde trabajaron más de 150 personas en escena, con un juego de luces excelentes y un sonido impecable.