El Reino Unido despojará al desprestigiado Andrés de su último cargo militar, dice ministro

nov (Reuters) -El expríncipe británico Andrés será despojado del último cargo militar que le queda como parte de la decisión del rey Carlos de apartar a su hermano de la vida pública, informó el domingo el secretario de Defensa.

John Healey dijo a la cadena de televisión BBC que se estaban realizando gestiones para retirar a Andrés su cargo de vicealmirante de la marina británica y que Carlos había "indicado que eso es lo que desea".

El rey despojó la semana pasada a su hermano menor de su título de príncipe y lo desalojó de su mansión en un intento de evitar más daños a la reputación de la familia real por los vínculos de Andrés con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Es una medida que es correcta, es una medida que el rey ha indicado que debemos tomar y estamos trabajando en ello en este momento", dijo Healey.

Andrés mantuvo su rango de vicealmirante en 2022 cuando renunció a sus otros cargos militares.

(Escrito por William Schomberg; Editado en Español por Ricardo Figueroa)