Habló Marta Fort tras atropellar a una señora de 89 años: “Inconsciente”

Marta Fort protagonizó un accidente vial y quedó en el centro de la polémica.

Luego de un fin de semana cargado de angustia, Marta Fort decidió hablar públicamente tras protagonizar un accidente vial en el barrio porteño de Palermo, donde una mujer de 89 años fue atropellada. El episodio generó múltiples versiones en redes sociales, algunas de ellas falsas, lo que llevó a la joven a salir a aclarar la situación.

Marta se expresó este lunes por la noche a través de sus historias de Instagram, mientras miraba LAM (América TV). Allí reaccionó a la explicación que dio al aire Pilar Smith, quien detalló cómo se desarrollaron los hechos y desmintió que la responsabilidad del accidente recayera sobre Fort. Además, precisó detalles de lo ocurrido.

La palabra de Marta Fort tras el accidente que protagonizó.

Según relató la panelista, antes del atropello hubo un primer incidente con un motociclista en la cuadra anterior. “El episodio fue con un motoquero, pero él reconoció que había sido un error de él y se fue encima del auto de ella. En el momento había dicho que fue error suyo”, explicó Smith. Y agregó que, tras advertir que la conductora era Marta Fort, el motociclista se presentó más tarde en la comisaría.

Respecto al hecho más grave, Smith precisó que la mujer atropellada cruzó la calle de manera imprudente. “En la otra cuadra, una mujer cruza a mitad de cuadra mal. Había un auto en doble fila estacionado, entonces Martita no logró verla”, sostuvo. Y fue categórica: “No fue culpa de Martita ninguna de las dos situaciones”.

La palabra de Marta Fort tras el accidente

Frente a versiones que indicaban que la víctima había quedado inconsciente tras el impacto, Marta Fort salió a aclararlo personalmente. “Lo único que tengo para adherir es que la mujer no se fue inconsciente en la ambulancia, fue un socorro por prevención”, escribió. Además, explicó que la propia señora pudo comunicarse con la policía en el lugar para relatar lo sucedido.